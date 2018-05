​LIVE Text CFR Cluj vs Viitorul 1-0; FCSB vs Astra 1-0 (Pauza)/ Gnohere a deschis scorul pentru FCSB, dar Djokovic a readus-o pe CFR pe primul loc

CFR Cluj vs Viitorul, Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu"





Se incheie prima repriza. CFR Cluj - Viitorul 1-0







43' Gool CFR Cluj! Djokovic pluteste superb peste apararea Viitorului si inscrie cu o lovitura de cap imparabila. CFR Cluj - Viitorul 1-0







36' Prima schimbare la CFR Cluj. Accidentat, Bordeianu nu mai poate continua partida si e inlocuit de Djokovic







16' Ocazie uriasa pentru Viitorul! Scapat singur cu Arlauskis, Cristi Ganea l-a lobat superb pe portarul lituanian, mingea ducandu-se putin peste poarta ardelenilor







10' CFR Cluj domina categoric inceputul partidei, ataca furibund, dar fara rezultat pe tabela. Elevii lui Dan Petrescu au o posesie de 60%







3' CFR Cluj da imediat replica. Omrani scapa spre poarta, reuseste sa treaca de un adversar, dar sutul cu stangul nu prinde spatiul portii







2' Echipa lui Gica Hagi pune presiune inca din startul partidei. Ganea a centrat de pe partea dreapta, mingea a ajuns la Vodut, insa lovitura de cap a acestuia a trecut putin pe langa poarta







1' Alexandru Tudor fluiera inceputul partidei! Viitorul a avut lovitura de start







Tribunele stadionului din Gruia sunt arhipline. La meciul care poate aduce al patrulea titlu din istorie pentru CFR Cluj, elevii lui Dan Petrescu vor fi incurajati de peste 20.000 de suporteri.







Echipele de start:





CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, A. Mureșan, Camora - Bordeainu, Hoban, Culio - Deac - Omrani, Țucudean. Antrenor: Dan Petrescu





Rezerve: Vâtcă, Luchin, L. Rus, Djokovic, Costache, Al. Ioniță II, Mailat



Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ghiță, Hodorogea, De Nooijer - Vînă, Cicâldău, Băluță, Cr. Ganea - I. Hagi - Voduț. Antrenor: Gheorghe Hagi





Rezerve: Buzbuchi, Mățan, Căpușă, D. Dumitrescu, Ciobanu, Mailson Lima, Gavra





Alexandru Tudor va fi centralul partidei CFR Cluj vs Viitorul. Acesta va fi ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Valentin Avram. Arbitru de rezerva a fost desemnat Robert Dumitru. Observatori vor fi Aron Huzu şi Paul Mincu.



FCSB vs Astra, Arena Națională





Marius Avram pune capat primei reprize. FCSB - Astra 1-0.







40' Gool FCSB! Budescu inventeaza o pasa de geniu pentru Ovidiu Popescu, acesta din urma centreaza in fata portii, iar Gnohere deschide scorul pe Arena Nationala. FCSB - Astra 1-0







37' Budescu ii aseaza mingea pe cap lui Gnohere, insa francezul nu gaseste spatiul portii







31' Mrzljak suteaza cu piciorul stang la coltul lung, de la marginea careului, dar Balgradean are o interventie de exceptie







29' Budescu primeste cartonas galben, dupa un duel cu Polczak, la care Avram a considerat ca mijlocasul a simulat. Din reluarile tv arata insa ca centralul ar fi trebuit sa dicteze penalty pentru echipa lui Dica







25' Ocazie FCSB! Planic reia foarte bine cu capul, dupa un corner de pe dreapta, dar Iliev a respinge salvator. Faza a continuat, insa Momcilovic a fost semnalizat in ofsaid







22' O noua ocazie pentru Astra! Giurgiuvenii ii iau prin surprindere pe ros-albastri la o lovitura libera. Florentin Matei suteaza cu stangul la coltul scurt, iar Balgradean respinge greu in corner







18' Florinel Coman suteaza in forta de la aproximativ 20 de metri, mingea se duce putin peste poarta







8' Planic se inalta la o centrare din corner a lui Teixeira, dar lovitura sa de cap se duce putin peste poarta lui Iliev





2' Ramas singur cu Balgradean, Abagan a sutut milimetric pe langa bara, insa de margine s-a semnalizat pozitie de ofsaid







1' Ocazie uriasa pentru FCSB! Coman scapa singur cu portarul, il dribleaza, mingea ajunge la Ovidiu Popescu. Este haos in careul Astrei, insa in cele din urma pericolul a fost indepartat







A inceput partida. Astra a avut lovitura de start







Se tine un minut de reculegere in memoria lui Cristian Topescu







Jucatorii lui Nicolae Dica nu vor avea parte de aceeasi atmosfera ca cea din Gruia. Tribunele de pe "Arena Nationala" sunt mai mult goale. Totusi, suporterii de la peluza au pregatit si o coregrafie







Echipele de start:



FCSB: Bălgrădean - Benzar, Bălașa, Planic, Momcilovic - Nedelcu, Ov. Popescu - Teixeira, Budescu, Fl. Coman - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică





Rezerve: A. Vlad, Larie, L. Filip, Găman, Cr. Tănase, Man



Astra: Iliev - Al. Stan, Erico, Polczak, Radunovic - Takayuki, Mrzljak - Balaure, Fl. Matei, Abang - Vera. Antrenor: Gheorghe Mulțescu





Rezerve: Lazar, Val. Gheorghe, Biceanu, L. Buș, Butean, Chiriac, Moise





Marius Avram va conduce la centru partida FCSB vs Astra. Acesta va fi ajutat de Vladimir Urzică şi Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezervă va fi Horia Gabriel Mladinovici, iar observatori Zoltan Szekely şi Mircea Călin.



Tot de la ora 20:45, se joacă și CSM Poli Iași - CS U Craiova, partida contând pentru lupta la locul al treilea, care se dă între Viitorul și Craiova.



Programul ultimei etape din play-off (de la ora 20:45):



CFR Cluj - FC Viitorul/ în direct pe Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Tv

FCSB - Astra/ în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

Poli Iași - CS U. Craiova/ în direct pe Digi Sport 3, Telekom Sport 3



Clasament:

Toate calculele pentru titlu:



1. Dacă o învinge pe Viitorul, CFR Cluj e campioană, indiferent de rezultatul de la FCSB-Astra.

2. CFR Cluj poate deveni campioană şi în cazul unui rezultat de egalitate, dar are nevoie ca FCSB să nu câștige partida cu Astra.

3. Dacă pierde cu Viitorul, CFR Cluj e campioană doar dacă FCSB este învinsă de Astra.

4. FCSB câştigă titlul cu o victorie, dacă CFR Cluj obţine cel mult o remiză cu Viitorul.

5. FCSB poate deveni campioană şi cu o remiză în meciul cu Astra, dacă CFR Cluj pierde partida cu Viitorul. În acest caz, campioana se va decide în funcție de golaveraj.



Ultimele câștigătoare din Liga 1:



2017 Viitorul

2016 Astra Giurgiu

2015 FCSB

2014 FCSB

2013 FCSB

2012 CFR Cluj

2011 Otelul Galati

2010 CFR Cluj

2009 Unirea Urziceni

2008 CFR Cluj