Europa League, finala: Marseille vs Atletico Madrid (de la 21:45)/ Trupa lui Simeone, în căutarea celui de-al treilea trofeu

​Au mai rămas doar câteva ore până la duelul care va decide noua campioană a Europa League. Dublă câștigătoare a competiției (în 2010 și 2012), Atletico Madrid o va înfrunta în marea finală pe Olympique Marseille, echipa care a jucat în ultimul act al edițiilor 1998/99 și 2003/04 ale Cupei Uefa. Cele două echipe au avut parcursuri diferite până în finală. Francezii au intrat în competiție în turul trei al calificărilor Europa League, în timp ce Atletico a evoluat în grupele Champions League, unde a încheiat pe locul trei. Trupa lui Rudi Garcia are un avantaj important în fața madrilenilor – confruntarea decisivă pentru trofeu va avea loc în Franța, pe Stade de Lyon.







Partida va începe la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct la Telekom Sport 1 și Pro Tv și LiveText pe HotNews.ro.





Echipele probabile:





Marseille: Mandanda; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. Antrenor: Rudi Garcia.



Atletico: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Correa; Griezmann, Costa. Antenor: Diego Simeone.



Marseille vs Atletico Madrid:



Întâlniri directe: 2

Victorii Marseille: 0

Victorii Atletico Madrid: 1

Remize: 1

Golaveraj: 1-2



Întâlniri directe:



2008/2009: grupele Champions League





Atletico Madrid - Marseille 2-1

Marseille - Atletico Madrid 0-0





Cine arbitrează finala:



Olandezul Björn Kuipers (45 de ani) va fi centralul finalei dintre Marseille și Atletico. Kuipers a mai arbitrat finala ediției 2012/13 a Europa League, dintre Chelsea și Benfica (londonezii au câștigat cu 2-1), dar și finala Champions League din 2014, protagoniste fiind Real Madrid și Atletico (a fost 4-1 pentru Real).



Central: Björn Kuipers (Olanda)

Asistenți: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (ambii din Olanda)

Al patrulea oficial: Szymon Marciniak (Polonia)

Adiționali: Danny Makkelie, Pol van Boekel (ambii din Olanda)

Arbitru de rezervă: Mario Diks (Olanda)



Ceremonia de deschidere



Trupa franceză Ofenbach, cunoscută mai ales pentru melodiile Be Me și Katchi, va cânta la ceremonia de deschidere. Pentru fanii de la Lyon, marți și miercuri, există un festival în enorma piață Place Bellecour.



Cine este ambasadorul finalei



Éric Abidal - fostul fundaș al Franței Éric Abidal. Născut într-o suburbie din Lyon, el a câștigat titlul în fiecare din cele trei sezoane petrecute la OL, înaintea celor șase ani de succes petrecuți la Barcelona.



De știut despre cele două echipe:



Marseille a câștigat opt dintre cele nouă jocuri europene de pe teren propriu în acest sezon, dar s-a impus o singură dată în cele nouă partide disputate în deplasare - 2-1 cu Bilbao.

Finalistă la edițiile din 1998/99 și 2003/04 ale Cupei UEFA, Marseille a ajuns pentru prima dată în finala UEFA Europa League din patru încercări. Campaniile lor anterioare s-au încheiat în optimi (2009/10), faza grupelor (2012/13) și șaisprezecimi (2015/16).

Bilanțul lui Atletico în cele 14 meciuri europene din acest sezon este de 7 victorii, 5 remize și două înfrângeri. Singura înfrângere suferită în deplasare a fost la Lisabona, 0-1 cu Sporting.

Câștigătoarea trofeului Europa League în 2010 și 2012, Atletico este la prima aparție în competiție după o pauză de cinci ani. De atunci, echipa lui Diego Simeone a jucat două finale ale Ligii Campionilor (2013-2014 şi 2015-2016) - ambele piedute în fața lui Real Madrid, a ajuns în sferturi și semifinale în alte două sezoane.



Marseille: două victorii, două remize și o înfrângere

Guingamp 3-3 Marseille

Marseille 2-1 Nice

Salzburg 2-1 Marseille

Angers 1-1 Marseille

Marseille 2-0 Salzburg Atletico Madrid: trei victorii, o remiză și o înfrângere

Getafe 0-1 Atletico

Atletico 0-2 Espanyol

Atletico 1-0 Arsenal

Alavés 0-1 Atletico

Arsenal 1-1 Atletico Ce spun cei doi antrenori:



"Avem o şansă mică de a câştiga trofeul, dar vom da totul pe teren. Este un eveniment important pentru noi să jucăm împotriva lui Atletico. E un club care a jucat două finale de Champions League în ultimii 4 ani şi care a câştigat Europa League recent. Dar o finală acasă, în Franţa, este o mare oportunitate. Nicio echipă din Franţa nu a câştigat acest trofeu. Ar fi fantastic să fim noi primii" - Rudi Garcia.



"Totul este pregătit pentru marea finală. Marseille a crescut foarte mult şi are un antrenor cu multe variante în echipă. Sunt foarte periculoşi, mai ales la mijloc şi în atac. Va fi cu siguranţă un meci greu. Din momentul în care am fost eliminaţi din Champions League, ne-am gândit la câştigarea acestei competiţii. Am fost consideraţi favoriţi să ajungem în finală şi asta a devenit o responsabilitate pentru noi. Şi uite că am reuşit" - Diego Simeone.



Parcursul celor două echipe până în finală:



Marseille:



Turul III preliminar: 4-2 acasă și 0-0 în deplasare cu Oostende (Belgia)



Play-off: 1-1 în deplasare și 3-0 acasă cu Domzale (Slovenia)



Faza grupelor: locul doi în Grupa I (8 puncte)



Marseille - Konyaspor 1-0

Salzburg - Marseille 1-0

Marseille - Guimaraes 2-1

Guimaraes - Marseille 1-0

Konyaspor - Marseille 1-1

Marseille - Salzburg 0-0



16-imi:



Marseille - Braga 3-0

Braga - Marseille 1-0



Optimi:



Marseille - Athletic Bilbao 3-1

Athletic Bilbao - Marseille 1-2



Sferturi:



RB Leipzig - Marseille 1-0

Marseille - RB Leipzig 5-2



Semifinale:



Marseille - Salzburg 2-0

Salzburg - Marseille 2-1 după prelungiri







Atletico Madrid







Atletico Madrid a terminat pe locul trei în Grupa C a Champions League, din care au mai făcut parte AS Roma, Chelsea şi Qarabg. Echipa lui Simeone a avut o victorie, patru remize și o înfrângere. Golaveraj: 5-4.





16-imi:



FC Copenhaga - Atl. Madrid 1-4

Atl. Madrid - FC Copenhaga 1-0



Optimi:



Atl. Madrid - Lokomotiv Moscova 3-0

Lokomotiv Moscova - Atl. Madrid 1-5



Sferturi:



Atl. Madrid - Sporting 2-0

Sporting - Atl. Madrid 1-0



Semifinale:



Arsenal - Atl. Madrid 1-1

Atl. Madrid - Arsenal 1-0



Precedentele finale europene disputate de cele două formații:



Marseille: două victorii, trei înfrângeri



1990/91 Cupa Campionilor Europeni: 0-0 cu Crvena zvezda (3-5 la penaltiuri)

1992/93 UEFA Champions League: 1-0 cu Milan

1998/99 Cupa UEFA: 0-3 cu Parma

2003/04 Cupa UEFA: 0-2 cu Valencia

2005 Cupa Intertoto: 5-3 cu Deportivo La Coruña (0-2 în deplasare, 5-1 acasă)



Atletico Madrid: șase victorii, șase înfrângeri



1961/62 Cupa Cupelor: 3-0 la rejucare cu Fiorentina (după 1-1)

1962/63 Cupa Cupelor: 1-5 cu Tottenham

1973/74 Cupa Campionilor Europeni: 0-4 la rejucare cu Bayern München (după 1-1)

1985/86 Cupa Cupelor: 0-3 cu Dynamo Kiev

2004 Cupa Intertoto: 2-2 cu Villarreal (1-3 la penaltiuri)

2007 Cupa Intertoto: 2-2 cu Gloria Bistriţa (2-1 în deplasare, 1-0 acasă)

2009/10 UEFA Europa League: 2-1 cu Fulham (după prelungiri)

2010 Supercupa Europei: 2-0 cu Internazionale

2011/12 UEFA Europa League: 3-0 cu Athletic Club

2012 Supercupa Europei: 4-1 cu Chelsea

2013/14 UEFA Champions League: 1-4 cu Real Madrid (după prelungiri)

2015/16 UEFA Champions League: 1-1 cu Real Madrid (3-5 la penaltiuri)