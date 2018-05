VIDEO Juventus, campioana Italiei pentru a șaptea oară consecutiv (0-0 cu AS Roma)

Juventus a devenit pentru a șaptea oară consecutiv campioana Italiei, reușind să se impună în lupta pentru titlu cu Napoli cu o etapă înainte de finalul sezonului din Serie A. În runda cu numărul XXXVII, "Bătrâna Doamnă" a reușit să plece neînvinsă de pe Stadio Olimpico, iar remiza alba cu AS Roma a fost suficientă pentru a-i aduce un nou titlu.





Înaintea ultimei etape din acest sezon, "Bătrâna Doamna" are un avans de patru puncte față de Napoli, echipa aflată pe locul doi în Serie A. Pentru torinezi este titlul cu numărul 34 din istoria clubului și al șaptelea consecutiv în Italia.





Roma a terminat meciul în inferioritate numerică, după ce Nainggolan a primit al doilea cartonaş galben și a fost eliminat în minutul 68.







Juventus, care a cucerit miercuri Cupa Italiei (4-0 cu AC Milan), a reuşit astfel a patra dublă consecutivă campionat-cupă.









Cine este Juventus Torino:





Antrenor: Massimiliano Allegri

Președinte: Andrea Agnelli







Palmares:

Liga Campionilor: (1985, 1996)

Cupa UEFA: (1977, 1990, 1993)

Cupa Cupelor: (1984)

Cupa Intertoto (1999)

Supercupa Europei (1984, 1996)

Cupa Intercontinentală (1985, 1996)

Campioana Italiei (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Cupa Italiei (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018)

Supercupa Italiei (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015)

Echipa tip: Buffon - Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Douglas Costa, Higuain, Dybala





Cum au sărbătorit suporterii lui Juventus:



Non è semplice ritrovarsi qui, dopo 4 giorni, a innaffiarci di nuovo di bollicine @Ferraritrento ...

SIAMO NOOOOOI... SIAMO NOOOOI.... #MY7H

⚪️⚫️\uD83D\uDE02\uD83D\uDE0E✋\uD83C\uDFFB✌\uD83C\uDFFBhttps://t.co/EDtADBGBFW pic.twitter.com/DKZ7sF16jA — JuventusFC (@juventusfc) 13 mai 2018





Sâmbătă:





Duminică:





Au marcat: Simy (29), Ceccherini (61), respectiv Lulic (17 - penalty), Milinkovic-Savic (84).





Clasament:





Benevento - Genoa 1-0A marcat: Diabate (87).Fundaşul Alin Toşca a fost integralist la Benevento.Inter Milano - Sassuolo 1-2Au marcat: Rafinha (80), respectiv Politano (25), Berardi (72).Helals Verona - Udinese 0-1A marcat: Barak (20).Torino FC - SPAL Ferrara 2-1Au marcat: Belotti (68), De Silvestri (87), respectiv Grassi (22).Bologna - Chievo Verona 1-2Au marcat: Verdi (12 - penalty), respectiv Giaccherini (48), Inglese (60).Fiorentina - Cagliari 0-1A marcat: Pavoletti (37).Crotone - Lazio Roma 2-2Fundaşul Ştefan Radu a fost titular la Lazio, fiind înlocuit în minutul 55, în timp ce Adrian Stoian a evoluat în repriza secundă pentru Crotone, fiind introdus pe teren în minutul 59.Atalanta Bergamo - AC Milan 1-1Au marcat: Masiello (90+2), respectiv Kessie (60).AS Roma - Juventus Torino 0-0Portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă la AS Roma.Sampdoria Genoa - SSC Npaoli 0-2Au marcat: Milik (72), Albiol (80).Fundaşul Vlad Chiricheş nu a făcut parte din lotul lui Napoli la acest meci.1. Juventus 922. Napoli 883. AS Roma 744. Lazio 725.Inter 696. AC Milan 617. Atalanta 60 etc.