Jurnalistul german care a dezvăluit dopajul de stat din Rusia nu a primit viză pentru Campionatul Mondial de fotbal

"Evident, descoperirea sistemului de dopaj de stat are o asemenea forţă, încât Rusia consideră că trebuie să ia o astfel de măsură. Asta vorbeşte de la sine", a declarat Seppelt.Autorităţile ruse nu au precizat motivul refuzului, dar au anunţat că jurnalistul se află pe o listă de persoane indezirabile."Asta ţine în mod natural de faptul că noi am spus lucruri criticie despre Rusia, că am ridicat vălul, în 2014, de pe sistemul rus de dopaj de stat. Se pare că asta este una dintre consecinţe", a declarat ziaristul, pe site-ul canalului public ARD."Nu pot decât să sper că responsabilii politici ruşi îşi vor reconsidera poziţia lor", a afirmat directorul de programe al ARD, Volker Herres.Seppelt a solicitat acreditare ca trimis al postului regional SWR, care aparţine ARD.FIFA a precizat că libertatea presei este foarte importantă pentru forul internaţional."În general, libertatea presei este foarte importantă pentru FIFA şi dorim să le oferim reprezentanţilor media cele mai bune condiţii posibile" pentru a-şi putea exercita profesia lor, a precizat FIFA, într-un comunicat.În decembrie 2014, ARD a difuzat documentarul lui Hajo Seppelt "Dopaj confidenţial: cum îşi fabrică Rusia învingătorii", evocând, pe baza unor mărturii, un sistem de dopaj generalizat în atletism.Documentarul, care a făcut mare vâlvă, a dus la o primă anchetă a Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA). Documentarul a fost urmat de alte reportaje, între august 2015 şi iunie 2016, care au acuzat Rusia de continuarea încălcării regulilor, transmite News.ro.