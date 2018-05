VIDEO Manchester City, de neoprit - Echipa lui Guardiola a doborât recordul de victorii, puncte şi goluri într-un singur sezon din Premier League

Echipa Manchester City a doborât recordul de victorii într-un singur sezon din Premier League, precum şi recordul de puncte şi pe cel al numărului de goluri, după victoria cu 3-1 înregistrată în faţa formaţiei Brighton and Hove Albion, miercuri seara, într-o partidă restanţă contând pentru etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Angliei, scrie Agerpres.







Graţie golurilor marcate de Danilo (16), Bernando Silva (34) şi Fernandinho (72), miercuri seara pe Etihad Stadium, "cetăţenii" au acumulat 31 de victorii, 97 de puncte şi 105 goluri de la debutul sezonului, depăşind astfel cele trei recorduri deţinute până în prezent de Chelsea Londra. Pentru oaspeţi a marcat Ulloa, în minutul 20.





Vezi aici rezumatul meciului Manchester City vs Brighton.





Într-un at joc, Tottenham Hotspur s-a impus cu 1-0 în faţa formaţiei Newcastle United, graţie reuşitei golgheterului Harry Kane din repriza secundă (50). În urma acestui succes, Spurs şi-a asigurat prezenţa în grupele viitoarei ediţii a Ligii Campionilor.



Tot miercuri, Huddersfield Town, una dintre candidatele la retrogradare, a remizat pe terenul fostei campioane Chelsea Londra, scor 1-1, fiind sigură de menţinerea în prima ligă a fotbalului englez în sezonul viitor.



Rezultate înregistrate în meciurile restanţă contând pentru etapele a 31-a şi a 35-a din Premier League:





Marţi





Swansea City - Southampton 0-1

A marcat: Gabbiadini (72).



Miercuri





Leicester City - Arsenal Londra 3-1

Au marcat: Iheanacho (14), Vardy (76 - penalty), Mahrez (90), respectiv Aubameyang (53).



Tottenham Hotspur - Newcastle United 1-0

A marcat: Kane (50).



Manchester City - Brighton and Hove Albion 3-1

Au marcat: Danilo (16), B. Silva (34), Fernandinho (72), respectiv Ulloa (20).



Chelsea Londra - Huddersfield 1-1

Au marcat: Depoitre 50, respectiv Alonso 62.



Manchester City, care are asigurat titlul de campioană a Angliei în acest sezon, are un avans de 20 de puncte faţă de rivala Manchester United, ocupanta locului secund în clasament, care va juca joi, în deplasare, cu West Ham United. Pe poziţia a treia a urcat Tottenham Hotspur, 74 de puncte, urmată de FC Liverpool, 72 puncte, Chelsea, 70 puncte, Arsenal, 60 puncte, etc.