Povestea fostului atacant turc Hakan Sukur: Exilat de Erdogan, a ajuns să vândă cafea în California

Hakan Sukur (46 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a avut Turcia vreodată, un erou al Cupei Mondiale şi un veteran al câtorva ligi de top din Europa, a ajuns să vândă cafea şi clătite într-o cafenea din Palo Alto, California. Fostul atacant a părăsit Turcia în 2015, cu aproape un an înaintea tentativei eșuate de lovitură de stat împotriva regimului președintelui Recep Tayyip Erdogan, un fost prieten și aliat politic. Chiar și așa, Sukur a fost acuzat că este membru al unei grupări teroriste armate, pe numele său fiind emis un mandat de arestare.





"Este țara mea. Îmi iubesc poporul, chiar dacă părerile oamenilor despre mine sunt distorsionate și controlate de media. Poate în viitor vom merge acolo în vizită", spune Hakar Sukur despre Turcia, într-un interviu pentru New York Times.







Se estimează că 250 de oameni au murit și mai mult de 60.000 au fost arestați de atunci - jurnaliști, academicieni, oponenți politici sau oricine îndeajuns de curajos sau naiv să se opună regimului. Erdogan a preluat controlul asupra forțelor militare armate, tribunalelor, mass-mediei și, recent, asupra internetului.





Guvernul lui Erdogan i-a confiscat casele și conturile bancare





Hakan Sukur, soția sa și cei trei copii ai lor erau deja plecați din Turcia în momentul tentativei eșuate de lovitură de stat. Dar legăturile politice, faima și averea l-au făcut pe Sukur o țintă a acuzelor și zvonurilor venite din partea lui Erdogan.





A fost emis mandat de arestare pe numele său, iar tatăl lui a fost la închisoare pentru aproape un an. Sukur a precizat că afacerile, casele și conturile bancare i-au fost confiscate de către guvernul lui Erdogan.



"Aș fi trăit o viață foarte bună și aș fi devenit ministru dacă aș fi făcut ce mi-au spus ei"





După un timp petrecut în televiziune, Sukur s-a aventurat în politică, iar în 2011 a fost ales parlamentar din partea partidului lui Recep Tayyip Erdogan, partidul Justiției și Dezvoltării (AKP). În 2013, fostul fotbalist a demisionat din partid și a rămas parlamentar independent. Sukur a candidat și în 2015, dar nu a mai fost ales.

"După ce am plecat din Parlament am început să am probleme în afaceri. Orice aș fi vrut să fac întâlneam probleme. M-am gândit că poate ar trebui să iau o pauză, poate lucrurile se vor liniști și voi vedea oportunitățile", a spus Sukur.







Deși în Turcia s-a spus în nenumărate rânduri că Sukur se ascunde în SUA, presa a dezvăluit abia toamna trecută locul exact unde acesta se afla, publicând fotografii și materiale video surprinzându-l pe fostul fotbalist în Palo Alto. Prietenii din Turcia i-au spus că ar putea să se întoarcă și să își recupereze totul numai dacă l-ar susține public pe Erdogan și guvernul său.





"Aș fi trăit o viață foarte bună și aș fi devenit ministru dacă aș fi jucat corespunzător, dacă aș fi făcut ce mi-au spus ei, a declarat Sukur. Dar acum vând cafea", a declarat Sukur.





Cum a ajuns să lucreze într-o cafenea





În toamna lui 2015, Hakan Sukur a venit în Palo Alto, unde avea mai mulţi prieteni. A petrecut o lună în California, timp în care situația din Turcia se înrăutățea. Sukur a cumpărat o parte din brutăria și cafeneaua pe care un prieten le-a deschis în 2016 și i-a chemat în SUA pe soția sa Beyda și pe cei trei copii (două fete, acum în vârstă de 18 și 16 ani, și fiul - 12 ani).





"Am vrut ca familia mea să fie liberă, să fim oameni independenţi. Copiii mei erau trataţi diferit în Turcia pentru că acolo sunt faimos. Am vrut că ei să meargă în alte ţări, să înveţe culturi noi, să întâlnească oameni diferiţi. Ăsta a fost motivul pentru care am venit aici. Și odată ce lucrurile s-au înrăutățit în Turcia, am crezut că este un moment bun", a precizat fostul fotbalist.







"Aici LeBron James poate să spună ce vrea despre preşedinte sau guvern. Poţi să spui orice. La mine în ţară, dacă spui ceva este o problemă", a spus Sukur.



Vrea să antreneze și să își deschidă o academie sportivă





Sukur se vede ca un imigrant, încercând să își construiască propriul vis american pentru familia sa. Viza lui expiră în 2020 și a solicitat cărți verzi pentru familia sa și pentru el însuși. Planul său pe termen lung în Statele Unite nu este să conducă o cafenea, ci să antrenezeși să construiască o academie sportivă, așa cum credea că o va face în Turcia.





Sukur, a cărui carieră s-a desfășurat în perioada 1987-2007, a fost cel mai bun marcator din istoria naționalei de fotbal a Turciei, cu 51 de goluri în 112 de apariții. Printre echipele la care a evoluat se numără Galatasaray, Internazionale și Blackburn Rovers. Sukur a jucat o mare parte din carieră la Galatasaray, unde a fost și coleg cu Gheorghe Hagi și cu Gheorghe Popescu.