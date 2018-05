Performanță istorică pentru Dunărea Călărași - Echipa lui Dan Alexa a promovat în Liga 1 (3-1 cu Ripensia Timișoara)

Dunarea Calarasi, promovata in Liga 1



Golurile învingătorilor au fost marcate de Munteanu 47', Dobrosavlevici 54' şi Pană 83', iar pentru oaspeţi a înscris Toma 30'.





În minutul 87, de la gazde a fost eliminat autorul golului doi, Dobrosavlevici.



Dunărea Călărași a avut un parcurs impresionant în actuala stagiune, reuşind să înregistreze 26 de victorii, cinci remize şi numai două înfrângeri, în cele 33 de etape disputate până acum. Mai mult, echipa din Călăraşi are 30 de meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 2.





Potrivit Digi Sport, Dan Alexa a reuşit să-şi treacă în CV a treia promovare din Liga 2 în Liga 1. De-a lungul carierei, tehnicianul a reuşit să le aducă pe prima scenă a fotbalului românesc pe ACS Poli Timişoara şi Rapid.







Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Dunărea Călăraşi este lider în clasament, cu 83 de puncte. FC Hermannstadt se află pe poziția a doua, la trei puncte în spatele liderului, sibienii fiind de asemenea foarte aproape să obţină promovarea directă în primul eşalon. Locul 3, cel care asigură prezenţa la baraj, e ocupat de Chindia Târgovişte, care are 65 de puncte și un meci mai puțin disputat.







S-au mai disputat sâmbătă:





CS Balotești - Unirea Brăila 3-1

Au marcat: Ion 30', Nica 68' / Țăranu 65'





UTA Arad - Foresta Suceava 8-1

Au marcat: D. Popa 2', 44', 90', D. Buia 26', 42', 75', Hlistei 48', Curtuiuș 50' / Lupușor 86'





Pandurii - Știința Miroslava 1-0

A marcat: Cenaj 72'





Dunărea Călărași - Ripensia 3-1

Au marcat: V. Munteanu 47', Dobrosavlevici 53', Pană 83'/ Toma 30'





AFC Hermannstad - FC Argeș 1-0

A marcat: Crișan 70'











Liga 2, clasament în timp real:

Partida ASU Politehnica Timişoara vs Sportul Snagov se va disputa tot sâmbătă, de la ora 17:00. Meciul Academica Clinceni vs Metaloglobus Bucureşti se va juca duminică, iar întâlnirea CS Mioveni vs Chindia Târgovişte este programată marţi.