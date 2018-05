​FOTOGALERIE A fost inaugurat Stadionul Municipal Turnu Măgurele (Teleorman), făcut cu bani de la buget - <În viteză> spre Euro 2020

Astfel, Turnu Măgurele va beneficia de o arenă cu următoarele proprietăți: spații de cazare cu dotări independente (24 locuri), spații pentru recuperare fizică, precum și spații pentru prepararea și servirea mesei.În plus acesta este amenajat corespunzător cu spații dedicate persoanelor cu handicap, o zonă specială pentru presă, precum și spații destinate locurilor de parcare.Se numește Voința și ocupă locul 3 în clasament, după ACS Petrolul 52 Ploiești (lider) și FCM Alexandria. ACSF Voința Turnu Măgurele are 27 de puncte: 8 victorii, 3 remize și o înfrângere. Gsp.ro menționeză căCele două tribune pot găzdui undeva laÎntrebată zielele trecute dacă până la Campionatul European de Fotbal din 2020 vor fi finalizate cele trei stadioane (n.r. Ghencea, Giulești și Dinamo), premierul Viorica Dăncilă a răspuns la România TV: "Se vor face. Aţi văzut că deja sunt trei stadioane care se fac: Dinamo, Rapid şi...". După o pauză de câteva secunde, ea precizat: "Giuleştiul! Dinamo, Rapid şi Giuleşti".România s-a angajat că va renova arenele Steaua (Ghencea), Dinamo (Ștefan cel Mare - ar trebui făcută însă o altă arenă lângă stadionul unde evoluează Dinamo), Giulești și Arcul de Triumf.Pe Arena Națională se vor desfășura trei partide din faza grupelor, plus un meci din optimi cu ocazia Euro 2020.