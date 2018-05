Jurgen Klopp: "Este excepțional că am ajuns în finală. Mai avem de câștigat un meci, nu va fi deloc ușor cu Real Madrid"

"În ceea ce priveşte atitudinea, nu am nimic să le reproşez jucătorilor. A fost o seară mare, dar regret că nu a fost o noapte magică. Mă enervează faptul că ne-am pierdut mult timp protestând la deciziile arbitruluu. Am auzit că se discută de VAR şi este sigur că astăzi mai mult ne-ar fi dat decât luat. În această seară am văzut două echipe care au atacat, două echipe care s-au comportat ca nişte pugilişti. Liverpool nu a furat nimic, a arătat că este o echipă mare, cu mari jucători. Echipa mea a arătat că a progresat, chiar dacă există şi suişuri şi coborâşuri" -"Este excepţional că această echipă s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Am trecut şi prin baraj şi acum suntem în finală. Sunt foarte bucuros pentru băieţi şi pentru club. Dar acum că suntem în finală, mai avem de muncit, mai avem un meci de câştigat. Ne vom întâlni cu Real Madrid, echipă care a câştigat toate finalele, sau aproape toate. Nu va fi uşor, dar ne vom pregăti bine" -Finala Champions League va avea loc la Kiev, în ziua de 26 mai.