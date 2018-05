Reacții dure după ce Real Madrid a fost ajutată încă o dată de arbitri - "E aceeaşi poveste mereu: Real a jucat din nou în 12"

Cuneyt Cakir, arbitrul meciului Real vs Bayern

Real Madrid s-a calificat, pentru a treia oară consecutiv, în finala Champions League, după ce a trecut în semifinale de Bayern Munchen (2-1 în tur, 2-2 în retur). Calificarea madrilenilor e însă contestată puternic de presa catalană, dar și de jucătorii lui Bayern Munchen, după ce arbitrul turc Cuneyt Cakir a comis mai multe greșeli în defavoarea bavarezilor. "E aceeaşi poveste mereu: nu se dă nimic. Real a jucat din nou în 12. Şi nu, nu e vorba de fani, ci de turcul Cakir", au scris jurnaliștii de la Sport.es.





Care au fost greșelile semnalate de Bayern Munchen





Bayern a cerut penalty pentru prima dată în minutul 17, când Ramos l-a dărâmat în careu pe Robert Lewandowski, dar cea mai controversată fază s-a petrecut la finalul primei reprize. Marcelo a atins mingea cu mâna, după o centrare a lui Kimmich, însă arbitrul turc nu a dictat nici de data aceasta penalty.





În minutul 51 al meciului, Robert Lewandowski a avut un nou duel cu Sergio Ramos, însă Cuneyt Cakir nu a acordat nimic. Tot în repriza secundă, Ramos a căzut peste Hummels, dar centralul turc nu a fost impresionat nici la această fază.





Reacțiile din presa spaniolă





"Al n-şpelea penalty nedat împotriva lui Real Madrid", a titrat sport.es, care apoi i-a ironizat pe "galactici". "O altă zi la birou: Cakir nu a văzut penalty la Marcelo, deşi fundaşul a lovit în plin, cu palma, mingea. E aceeaşi poveste mereu: nu se dă nimic. Real a jucat din nou în "12". Şi nu, nu e vorba de fani, ci de turcul Cakir", mai punctează jurnaliştii sursei citate.





"Cakir a "mâncat" un penalty, la henţul lui Marcelo", a titrat şi El Mundo Deportivo, pentru că apoi să detalieze: "După ce Lewandowski a cerut penalty la un duel cu Ramos, Marcelo a lovit voluntar cu mâna o centrare trimisă de Kimmich. Turcul Cuneyt Cakir ar fi trebuit să indice punctul cu var, lucru care nu s-a întâmplat. Nici arbitrul şi nici asistentul nu au văzut henţul evident".





"Cakir și Kuipers (n.r. arbitrul din meciul tur), un duo perfect pentru Real Madrid", au mai scris cei de la El Mundo, făcând referire la penalty-urile neacordate pentru Bayern.





"Ce suferință, dar ce istorie scrie Real Madrid! A treia finală consecutivă. A patra în cinci ani. Au suferit, au rezistat, au luptat cu orice .. și acum merge la Kiev" scriu cei de la Marca după calificarea Realului în finală. "Finala unui erou: Keylor" scriu și cei de la AS.com care remarcă evoluția de excepție a portarului lui Real.



Ce au spus cei doi antrenori:



"Am făcut un super meci, am fost echipa mai bună în cele două manşe. Dar este greu ca după o repriză de clasă mondială, să faci o asemenea greşeală şi să primeşti un astfel de gol. Keylor Navas a fost cel mai bun jucător al Realului. Penalti neacordat în prima repriză? Evident când vezi imaginile este penalti, dar nu vreau să discut despre arbitraj când noi le-am făcut cadou două goluri. Având în vedere prestaţia din cele două meciuri, noi am fi meritat să mergem în finală" - Jupp Heynckes.





"Nu am fost buni în prima repriză, dar am fost mai buni în partea secundă. Am primit un gol rapid şi ne-a împiedicat să ne facem jocul. ADN-ul acestei echipe este să lupte până la capăt. Şi Bayern a crezut şi a făcut un meci mare. De asta iubim fotbalul, pentru aceste emoţii până la final. Aş vrea să-l menţionez în mod special pe Navas, care a avut multe intervenţii şi a fost decisiv" - Zinedine Zidane.





Boateng şi Vidal, reacţii nervoase în timpul meciului





Jerome Boateng şi Arturo Vidal, indisponibili pentru returul de pe Santiago Bernabeu, au avut reacţii vehemente pe reţelele sociale, după ce arbitrul turc nu a acordat penalty pentru Bayern Munchen.







"Ăsta nu e penalty? Haide...", a scris Boateng, pe Twitter.

Lăsat acasă din cauza unei accidentări la genunchi, Arthuro Vidal a reacționat pe Instagram: "Din nou! A fost penalty, la naiba!", a fost mesajul sud-americanului, care, după meci, i-a numit şoareci pe jucătorii Realului.

















Cum arată prima pagină a celor mai importante ziare de sport:





