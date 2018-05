VIDEO Liga Campionilor: Fara miracole. Real Madrid - Bayern Munchen 2-2 si echipa lui Zidane va juca a treia finală consecutivă

Real Madrid s-a calificat pentru a treia oară consecutiv în finala Ligii Campionilor, după ce a remizat, marţi, pe teren propriu, scor 2-2 (1-1), cu Bayern Munchen, în manşa a doua a semifinalelor. În tur, Real Madrid a câştigat la Munchen, cu 2-1, potrivit news.ro.



Au marcat: Benzema '11, '46 / Kimmich '3. James Rodriguez '63

Benzema a marcat al doilea gol în urma unei greşeli incredibile a lui Tolisso şi a portarului Ulreich.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!\uD83D\uDE02pic.twitter.com/H0E9bVQALL