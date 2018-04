Pintilii: Am sperat în egalare, după ce am primit golul am început să jucăm şi noi fotbal

"De acum vom lua fiecare meci în parte, vom juca la victorie şi vom vedea ce va fi. Am sperat în egalare, după ce am primit golul am început să jucăm şi noi fotbal. Nu mă aşteptam să fie atâta lume, le mulţumim fanilor. A fost o presiune foarte mare, de asta a fost foarte greu şi nu prea ne-a ieşit jocul pe care îl facem noi", a declarat Pintilii la Digisport, citat de news.ro.Formaţia FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, duminică, pe Arena Naţională, în compania echipei CFR Cluj, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I, reuşind să egaleze datorită unui gol marcat în minutul 90+1. Echipa lui Nicolae Dică se menţine pe primul loc în clasament, având 43 de puncte, iar clujenii sunt în continuare pe 2, cu 41 de puncte.Golurile au fost înscrise de Planic '90+1 pentru FCSB şi Djokovic '76 pentru CFR Cluj.