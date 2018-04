​Liga 1: FCSB - CFR Cluj 1-1/ Planic (91') a salvat remiza pentru gazde

Bălgrădean – Benzar, Planic, Găman, Momcilovici – Pintilii, Filip (Coman '83) – Man, Budescu (Teixeira '68), Tănase – Gnohere (Alibec '58). Antrenor: Nicolae Dică.Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Hoban (Mureşan '86), Culio - Omrani, Ţucudean (Mailat '73), Deac (Costache '90+3). Antrenor: Dan Petrescu.Pintilii '36, Benzar '70, Momcilovici '90+6 / Vinicius '15, Omrani '70, Manea '90Istvan Kovacs - Octavian Şovre, Valentin Avram - Cătălin Popa."Au fost multe lucruri care m-au deranjat, dar arbitrul n-a avut nicio vină la golul lor. Aşa, ciupiţi cum am fost în tot play-off-ul am fost şi astăzi. Am jucat împotriva echipei care pe teren propriu nu pierde, ştiam că e foarte bună pe atac, ştiam că sunt favoriţi la câştigarea campionatului după ultimele rezultate... Prima repriză a fost un 0-0 fără prea multe ocazii. În repriza a doua am avut 2-3 situaţii să închidem meciul.Golul lor a venit la singurul şut pe poartă pe care l-a avut FCSB. Îi felicit pe băieţi, dar din păcate sunt foarte trişti în cabină. Am arătat că avem spirit, avem caracter, avem organizare, din păcate de patru ori am condus FCSB şi am terminat 1-1, cred că nu s-a mai întâmplat aşa ceva. N-am ce să reproşez la nimeni nimic, până cum a fost un an extraordinar făcut de băieţi" -"De acum vom lua fiecare meci în parte, vom juca la victorie şi vom vedea ce va fi. Am sperat în egalare, după ce am primit golul am început să jucăm şi noi fotbal. Nu mă aşteptam să fie atâta lume, le mulţumim fanilor. A fost o presiune foarte mare, de asta a fost foarte greu şi nu prea ne-a ieşit jocul pe care îl facem noi" -"În sfârşit am marcat, credeam că mi s-au făcut vrăji, dar am reuşit să marchez la cel mai important meci al sezonului. Meciul a fost foarte greu, presiunea a fost de ambele părţi. Stadionul a fost plin, cred că au fost mai mulţi fani decât cu Lazio, sperăm să câştigăm titlul şi să îl dedicăm lor. Nu s-a terminat nimic, mai avem meciuri grele, dar cred că le putem câştiga" -Astra Giurgiu vs CSM Iași (luni, de la ora 20:45)Viitorul - Astra GiurgiuCFR Cluj - CS U CraiovaCSM Iași - FCSBViitorul - CSM IașiAstra Giurgiu - CFR ClujCSU Craiova - FCSBCSM Iași - CSU CraiovaFCSB - Astra GiurgiuCFR Cluj - Viitorul.Sursa foto: captură soccerstand.com