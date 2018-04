VIDEO Emoții și lacrimi pentru Andres Iniesta: "Este ultimul meu sezon la Barcelona. Acest club mi-a dat totul"

A debutat la prima echipă în anul 2002, iar de atunci a îmbrăcat de 670 de ori tricoul blau-grana și a cucerit 31 de trofee. În vârstă de 33 de ani, Andres Iniesta a simțit că este momentul să spună adio singurei formații la care a activat în întreaga carieră, acesta fiind ultimul sezon petrecut alături de Barcelona. Căpitanul catalanilor și-a luat la revedere cu lacrimi în ochi: "Acesta este ultimul meu sezon aici. Pentru mine, Barcelona este cel mai mare club din lume, acest club mi-a dat totul".

"Acesta este ultimul meu sezon aici. Am luat această decizie de mai mult timp. Pentru mine, Barcelona este cel mai mare club din lume, acest club mi-a dat totul. E o zi foarte dificilă pentru mine, să vin aici şi să-mi iau la revedere. Mi-am petrecut toată viaţa aici, la Barcelona.

O mare contribuţie pentru cine am ajuns o au Barcelona şi La Masia. Le sunt foarte recunoscător", a spus Andres Iniesta.





