S-a elucidat misterul: Zlatan Ibrahimovic nu va participa la Cupa Mondială din Rusia

Zlatan Ibrahimovic, in tricoul Suediei





Astfel, Ibrahimovic nu va face parte din lotul Suediei, care va fi anunţat la 15 mai.





Săptămâna trecută, Zlatan ibrahimovic anunța că va merge la Campionatul Mondial din această vară, fără să precizeze dacă va juca sau nu.







La sfârșitul lunii martie a acestui an, Zlatan și-a reziliat contractul cu Manchester United, semnând apoi cu Los Angeles Galaxy. Suedezul a evoluat până acum în patru partide din campionatul profesionist nord-american de fotbal (MLS), marcând trei goluri (a înscris de două ori la meciul de debut).



Zlatan Ibrahimovic a jucat prima oară pentru naționala Suediei în 2001, iar în 2016 (după participarea la Euro) și-a anunțat retragerea. Ibrahimovic a bifat 116 prezențe la naționala țării sale, pentru care a marcat 62 de goluri.



Suedia s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia, după ce a trecut la baraj de naționala Italiei. Suedezii au câștigat manșa tur cu 1-0 (Jakob Johansson 61'), iar meciul retur de pe "San Siro" s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Ultima dată când Italia ratase prezența la un CM de fotbal a fost în 1958, atunci când gazda întrecerii a fost tocmai Suedia.



Rusia va găzdui ediția cu numărul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competiția va debuta pe 14 iunie și se va încheia pe 15 iulie (finala la Moscova).



Rusia vs Arabia Saudită va fi meciul de deschidere de la CM de Fotbal, pe stadionul Luzhniki din Moscova (capacitate 81.000 de locuri).



Componența grupelor de la CM 2018:



Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay

Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran

Grupa C: Franța, Australia, Peru, Danemarca

Grupa D: Argentina, Islanda, Croația, Nigeria

Grupa E: Brazilia, Elveția, Costa Rica, Serbia

Grupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

Grupa G: Belgia, Panama, Tunisia, Anglia

Grupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.