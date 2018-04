Europa League: Arsenal vs Atletico Madrid (de la ora 22:05)/ "Finala" din semifinale

Arsenal și Atletico Madrid, echipele văzute cu cele mai mari şanse la ridicarea trofeului Europa League, au ajuns să fie adversare în penultimul act. Va fi prima lor întâlnire într-o competiţie europeană şi se anunţă o confruntare extrem de interesantă pe "Emirates Stadium", de la ora 22:05. Cealaltă partidă a serii le aduce față în față pe Olympique Marseille și FC Salzburg.





Programul semifinalelor:





Arsenal vs Atletico Madrid (22:05)/ Telekom Sport 1 și Look Plus



Echipele probabile:





Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Ozil, Lacazette. Antrenor: Arsene Wenger.





Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Lucas, Correa, Saul Niguez, Gabi, Koke, Griezmann, Diego Costa. Antrenor: Diego Simeone.





Arbitri: Clément Turpin (central), Nicolas Danos, Cyril Gringore (asistenți), Ruddy Buquet, Nicolas Rainville (aditionali) - toți din Franța. Al patrulea oficial: Hicham Zakrani.



Olympique Marseille vs FC Salzburg (22:05)/ Telekom Sport 2 și Look Tv





Cele două echipe au făcut parte din aceeași grupă în actuala ediție a Europa League. Salzburg s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, iar partida de pe Stade Vélodrome s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.







Echipele probabile:





Olympique Marseille: Pele, Amavi, Rolando, Rami, Sarr, Gustavo, Lopez, Ocampos, Payet, Thauvin, Germain. Antrenor: Rudi Garcia.







Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Samassekou, Berisha, Schlager, Dabbur, Hee-Chan. Antrenor: Marco Rose.







Arbitri: William Collum (central), David McGeachie, Francis Connor (asistenți), Bobby Madden, John Beaton (aditionali) - toți din Scoția. Al patrulea oficial: Douglas Potter.



Meciurile retur vor avea loc la 5 mai.



Ultimul act al Europa League va avea loc în data de 16 mai, pe "Parc Olympique Lyonnais" (Lyon). Câştigătoarea semifinalei Marseille vs Salzburg va fi "gazdă" în finală.