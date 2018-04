AS Roma visează la o nouă minune pe Stadio Olimpico/ Eusebio Di Francesco: "Încă nu este totul terminat. Fanii care nu vor crede în noi pot sta acasă"

AS Roma s-a calificat în semifinalele Champions League după o revenire istorică în fața Barcelonei (3-0 pe Stadio Olimpico, după 1-4 în tur), iar acum ar avea nevoie de o altă minune pentru a ajunge în ultimul act al competiției. Înfrângerea cu 2-5 în fața lui Liverpool nu îl oprește pe Eusebio Di Francesco, antrenorul Romei, să spere că echipa sa poate întoarce soarta calificării pe Stadio Olimpico: "Încă nu este totul terminat. Cei care nu cred în noi la retur pot sta acasă".



"Am meritat să marcăm cele două goluri, arată caracterul nostru. Nu mi-a plăcut că am pierdut prea multe dueluri la mijlocul terenului în primele 25 de minute. Fotbalul nu este doar o istorie de tactică, dacă pierzi dueluri, atunci primeşti goluri. Trebuie să ne îmbunătăţim mentalitatea. Să fim siguri de forţele noastre. Încă nu este totul terminat. Cei care nu cred în noi la retur pot sta acasă", a declarat Eusebio Di Francesco.





Ce a spus Jurgen Klopp:





"Am făcut meciul perfect timp de 80 de minute. Defensiv, am făcut o greşeală. Nu a fost penalti pentru Roma, suntem toţi de acord, dar arbitrul l-a acordat şi în final a fost 5-2. 5-0 sau 5-1 ar fi fost mai bine, dar 5-2 este un scor fantastic. Am avut atâtea ocazii încât ei nu au ştiut ce să facă. Am fi putut marca mai mult. Înainte de meci, aş fi semnat pentru un succes cu 5-2. Dar având în vedere aspectul jocului, cred că este păcat că nu am câştigat cu 5-0", a declarat Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool.





Liverpool a făcut un pas important spre finala Champions League, marţi seara, pe Anfield, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 5-2, în prima manşă a semifinalelor competiţiei. Egipteanul Mohamed Salah, transferat de Liverpool anul trecut chiar de la Roma, a fost eroul meciului, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere şi două pase decisive pentru formaţia lui Klopp.





