​Champions League, semifinale: Bayern Munchen vs Real Madrid/ Vor scăpa bavarezii de "blestemul" blanco?

​S-au duelat de trei ori în ultimele șase sezone din Champions League, iar Real Madrid s-a impus de două ori: o dată în sferturi (2017) și o dată în semifinale (2014). Bayern Munchen revine în fața spaniolilor dornică de revanșă, pregătită să îi oprească pe "galactici" din drumul spre al treilea trofeu consecutiv. Confruntarea de pe Allianz Arena va scoate în evidență și un record: 25 de partide în care cele două formații s-au întâlnit în competițiile UEFA (va fi a șaptea semifinală). Meciul este programat de la ora 21:45 și va putea fi urmărit pe Telekom Sport 1 și Pro Tv.





Echipele probabile:





Bayern Munchen: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Martínez, Thiago; James, Müller, Ribéry; Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes.







Absenți: Vidal, Coman (accidentați)

Incerți: Neuer , Tolisso (accidentați)



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić, Isco; Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.





Absent: Nacho (accidentat)





Arbitri: Björn Kuipers (Olanda), Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenti), Pol van Boekel, Dennis Higler (aditionali) - toti din Olanda. Al patrulea oficial: Charles Schaap (Olanda).



Ce au spus cei doi antrenori:



"Este un privilegiu minunat să fiu din nou în semifinalele Ligii Campionilor contra uneia dintre fostele mele echipe, Real Madrid. Milioane de oameni din toată lumea vor urmări acest meci cu pasiune, emoţie, bucurie şi, probabil, durere. Va fi un meci fantastic pentru public.







Ambele echipe joacă un fotbal atractiv. Pentru mine, nu există vreo favorită, dar am un sentiment plăcut. Am întâlnit antrenori legendari de-a lungul timpului, ca Johan Cruyff şi Marcelo Lippi. Dar îmi place foarte mult felul în care joacă Real Madrid sub comanda lui Zinedine Zidane" - Jupp Heynckes.





"Am un respect uriaș pentru ceea ce a reușit Jupp Heynckes la Bayern și la Real Madrid. Nu pot decăt să îi întorc complimentele. Avem nevoie de o evoluție foarte bună. Bayern este un club excelent, cu un spirit de echipă excelent. Nu mă îndoiesc, însă, că mintal vom fi mâine (n.r. miercuri) la 150%" - Zinedine Zidane.





Bayern Munchen vs Real Madrid





Întâlniri directe: 24

Victorii Bayern Munchen: 11

Victorii Real Madrid: 11

Remize: 2

Golaveraj: 36-37





Ultimele întâlniri directe:





2016/17: sferturile Champions League



Bayern Munchen - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2 (Real a câștigat cu 4-2 după prelungiri)



2013/2014: semifinalele Champions League





Real Madrid - Bayern Munchen 1-0

Bayern Munchen - Real Madrid 0-4



2011/12: semifinalele Champions League





Bayern Munchen - Real Madrid 2-1

Real Madrid - Bayern Munchen 2-1 (Bayern a câștigat cu 3-1 la penaltiuri)



Ultimele cinci partide:





Bayern Munchen: patru victorii, o remiză

Hannover - Bayern 0-3

Leverkusen - Bayern 2-6

Bayern - Mönchengladbach 5-1

Bayern - Sevilla 0-0

Augsburg - Bayern 1-4 Real Madrid: două victorii, două remize, o înfrângere

Real Madrid - Athletic 1-1

Málaga - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Juventus 1-3

Real Madrid - Atlético 1-1

Juventus - Real Madrid 0-3 De știut despre cele două echipe:



Bayern Munchen:

Bavarezii au pierdut ultimele trei semifinale disputate în Champions League (în sezoanele 2015/16, 2014/15, 2013/14), după ce reușiseră o serie de patru victorii în penultimul act al competiției (2012/13, 2011/12, 2009/10, 2000/01). În sferturile ediției de anul trecut a Champions League, Real Madrid s-a impus la Munchen, scor 2-1, punând capăt unei serii de 16 victorii consecutive reușite de Bayern pe propriul teren. A fost primul meci european pierdut de bavarezi acasă după înfrângerea suferită tot în fața celor de la Real Madrid, scor 0-4, în semifinalele sezonului 2013/14. De asemenea, înfrângerea de anul trecut în fața madrilenilor a oprit o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu în fața echipelor spaniole. Bilanțul general al lui Bayern pe teren propriu cu formațiile din Spania este de 18 victorii, 6 remize și 3 înfrângeri. Bilanțul lui Bayern Munchen în dublele manșe contra echipelor Spaniole: 10 victorii și 10 înfrângeri. În acest sezon, echipa lui Jupp Heynckes a eliminat-o în sferturi pe Sevilla (2-1 în deplasare, 0-0 acasă). Succesul în fața Sevillei a pus capăt unei serii de trei înfrângeri consecutive în fazele eliminatorii contra echipelor din La Liga. Înainte de eliminarea suferită anul trecut în fața lui Real Madrid, Bayern a fost învinsă de Atletico Madrid în sezonul 2015/16, de FC Barcelona în sezonul 2014/15 și încă o dată de Real Madrid în sezonul 2013/14 – toate în semifinale. Real Madrid:

De 12 ori campioană a Europei, Real Madrid are până acum 149 de victorii în cea mai importantă competiție intercluburi de pe "Bătrânul Continent". Cu un succes pe "Allianz Arena", Real Madrid ar deveni prima echipă care ajunge la 150 de victorii. Real Madrid s-a calificat dramatic în semifinalele Champions League, după ce a fost condusă de Juventus pe "Santiago Bernabeu" cu 3-0 (în tur, Realul învinsese cu 3-0). Golul care i-a dus pe madrileni în semifinale a venit în prelungiri, după un penalty acordat în minutul 90+3. Înfrângerea suferită pe "Bernabeu" în fața lui Juventus a fost doar a treia pentru madrileni în ultimele 29 de meciuri europene disputate, având 20 de victorii și șase rezultate de egalitate, care includ și finala din 2016 câștigată la penaltiuri în fața lui Atletico Madrid. Echipa lui Zidane a pierdut două din ultimele șase deplasări în confruntările europene. Înfrângerea suferită în fața lui Atletico Madrid în a două manșă a semifinalelor de anul trecut (scor 1-2) a pus capăt unei serii de șase meciuri fără înfrângere în deplasările din Champions League (3 victorii și 3 remize). Madrilenii au pierdut 3 din ultimele 17 meciuri jucate în deplasare. Madrilenii au mai jucat în acest sezon un meci în Germania, în etapa a doua a grupelor: 3-1 cu Borussia Dortmund. Bilanțul lui Real Madrid în partidele disputate în Germania: 6 victorii, 7 remize și 19 înfrângeri. Cinci dintre victorii au venit în ultimele opt vizite. În dublele manșe din competițiile UEFA cu echipele din Germania, Real Madrid s-a impus de 17 ori și a pierdut de 8 ori. "Galacticii" au câștigat ultimele șase duble manșe contra formațiilor germane, înscriind 31 de goluri. Ultima înfrângere datează din semifinalele sezonului 2012/13 (1-4 în deplasare și 2-0 acasă cu Borussia Dortmund). Despre jucătorii și antrenorii celor două echipe:



Heynckes a antrenat-o pe Real Madrid în sezonul 1997/87, conducând clubul spre a șaptea Cupă a Campionilor Europeni și prima după anul 1966.



Heynckes a antrenat de-a lungul carierei două echipe spaniole: Athletic Club (1992–94, 2001–03) și CD Tenerife (1995–97). Rezultatele obținute de antrenorul Jupp Heynckes în meciurile cu Real Madrid: 5 victorii, 4 remize și 7 înfrângeri.



Arjen Robben a jucat pentru Real Madrid în perioada 2007-2009, având 50 de apariții în tricoul grupării de pe "Santiago Bernabeu" și marcând 11 goluri.



Toni Kroos a evoluat în 130 de meciuri în Bundesliga pentru Bayern Munchen, în perioada 2007-2014, reușind 13 goluri.



James Rodríguez se află în primul an de împrumut la Bayern. Columbianul a fost împrumutat de Real Madrid pentru două sezoane. El a evoluat în 77 de partide pentru Real în perioada 2014-2017, reușind 28 de goluri.



Au jucat în Spania:



Javi Martínez, Athletic Bilbao (2006–12: o victorie și 13 înfrângeri în meciurile cu Real Madrid)



Juan Bernat, Valencia CF (2011–14: o remiză, două înfrângeri în meciurile cu Real Madrid)



Thiago Alcántara, FC Barcelona (2009–13: o victorie, trei remize și trei înfrângeri în meciurile cu Real Madrid)



Au jucat în Germania:



Dani Carvajal, Bayer 04 Leverkusen (2012/13: o victorie, două înfrângeri în meciurile cu Bayern)



Jesús Vallejo, Eintracht Frankfurt (2016/17: o remiză cu Bayern)



Borja Mayoral, VfL Wolfsburg (2016/17: două înfrângeri în meciurile cu Bayern)



Coechipieri la echipa națională:



Javi Martínez, Thiago Alcántara, Juan Bernat & Dani Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Isco, Lucas Vázquez (Spania)



Manuel Neuer, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Thomas Müller & Toni Kroos (Germania)



Bilanțul lui Bayern Munchen în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 10 victorii, 8 înfrângeri



1973/74: 4-1 cu Újpest FC (1-1 în deplasare, 3-0 acasă)



1974/75: 2-0 AS Saint-Étienne (0-0 în deplsare, 2-0 acasă)



1975/76: 3-1 Real Madrid CF (1-1 în deplasare, 2-0 acasă)



1980/81: 1-1 Liverpool FC (0-0 în deplasare, 1-1 acasă)



1981/82: 7-4 PFC CSKA Sofia (3-4 în deplasare, 4-0 acasă)



1986/87: 4-2 Real Madrid CF (4-1 acasă, 0-1 în deplasare)



1989/90: 2-2 AC Milan (0-1 în deplasare, 2-1 acasă)



1990/91: 3-4 FK Crvena zvezda (1-2 acasă, 2-2 în deplasare)



1994/95: 2-5 AFC Ajax (0-0 acasă, 2-5 în deplasare)



1998/99: 4-3 FC Dynamo Kyiv (3-3 în deplasare, 1-0 acasă)



1999/2000: 2-3 Real Madrid CF (0-2 în deplasare, 2-1 acasă)



2000/01: 3-1 Real Madrid CF (1-0 în deplasare, 2-1 acasă)



2009/10: 4-0 Olympique Lyonnais (1-0 acasă, 3-0 în deplasare)



2011/12: 3-3 Real Madrid CF, bavarezii au câștigat cu 3-1 la penaltiuri (2-1 acasă, 1-2 în deplasare)



2012/13: 7-0 FC Barcelona (4-0 acasă, 3-0 în deplasare)



2013/14: 0-5 Real Madrid CF (0-1 în deplasare, 0-4 acasă)



2014/15: 3-5 FC Barcelona (0-3 în deplasare, 3-2 acasă)



2015/16: 2-2 Club Atlético de Madrid (0-1 în deplasare, 2-1 acasă).





Bilanțul lui Real Madrid în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 15 victorii, 13 înfrângeri



1955/56: 5-4 AC Milan (4-2 acasă, 1-2 în deplasare)



1956/57: 5-3 Manchester United FC (3-1 acasă, 2-2 în deplasare)



1957/58: 4-2 Vasas SC (4-0 acasă, 0-2 în deplasare)



1958/59: 2-1 la rejucare cu Atlético Madrid (2-1 acasă, 0-1 în deplasare)



1959/60: 6-2 FC Barcelona (3-1 acasă, 3-1 în deplasare)



1961/62: 6-0 R. Standard de Liège (4-0 acasă, 2-0 în deplasare)



1963/64: 8-1 FC Zürich (2-1 în deplasare, 6-0 acasă)



1965/66: 2-1 FC Internazionale Milano (1-0 acasă, 1-1 în deplasare)



1967/68: 3-4 Manchester United FC (0-1 în deplasare, 3-3 acasă)



1972 73: 1-3 AFC Ajax (1-2 în deplasare, 0-1 acasă)



1975/76: 1-3 FC Bayern München (1-1 acasă, 0-2 în deplasare)



1979/80: 3-5 Hamburger SV (2-0 acasă, 1-5 în deplasare)



1980/81: 2-1 FC Internazionale Milano (2-0 acasă, 0-1 în deplasare)



1986/87: 2-4 FC Bayern München (1-4 în deplasare, 1-0 acasă)



1987/88: 1-1 PSV Eindhoven (1-1 acasă, 0-0 în deplasare)



1988/89: 1-6 AC Milan (1-1 acasă, 0-5 în deplasare)



1997/98: 2-0 Borussia Dortmund (2-0 acasă, 0-0 în deplasare)



1999/00: 3-2 FC Bayern München (2-0 acasă, 1-2 în deplasare)



2000/01: 1-3 FC Bayern München (0-1 acasă, 1-2 în deplasare)



2001/02: 3-1 FC Barcelona (2-0 în deplasare, 1-1 acasă)



2002/03: 3-4 Juventus (2-1 acasă, 1-3 în deplasare)



2010/11: 1-3 FC Barcelona (0-2 acasă, 1-1 în deplasare)



2011/12: 1-3 la penaltiuri cu FC Bayern München (1-2 în deplasare, 2-1 acasă)



2012/13: 3-4 Borussia Dortmund (1-4 în deplasare, 2-0 acasă)



2013/14: 5-0 FC Bayern München (1-0 acasă, 4-0 în deplasare)



2014/15: 2-3 Juventus (1-2 în deplasare, 1-1 acasă)



2015/16: 1-0 Manchester City FC (0-0 în deplasare, 1-0 acasă)



2016/17: 4-2 Atlético Madrid (3-0 acasă, 1-2 în deplasare).