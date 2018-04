​Champions League: Liverpool vs AS Roma (21:45)/ Duelul semifinalistelor surpriză

Bilanțul lui Liverpool în semifinalele Cupei Campionilor Europeni/ Champions League: 7 victorii, două înfrângeri

1964/65: 3-4 la general cu FC Internazionale Milano (3-1 acasă, 0-3 în deplasare)

1976/77: 6-1 cu FC Zürich (3-1 în deplasare, 3-0 acasă)

1977/78: 4-2 cu VfL Borussia Mönchengladbach (1-2 în deplasare, 3-0 acasă)

1980/81: 1-1 cu FC Bayern München (0-0 acasă, 1-1 în deplasare)

1983/84: 3-1 cu FC Dinamo Bucureşti (1-0 acasă, 2-1 în deplasare)

1984/85: 5-0 cu Panathinaikos FC (4-0 acasă, 1-0 în deplasare)

2004/05: 1-0 cu Chelsea FC (0-0 în deplasare , 1-0 acasă)

2006/07: 1-1 cu Chelsea FC, 4-1 după penaltiuri (0-1 în deplasare, 1-0 acasă)

2007/08: 3-4 cu Chelsea FC (1-1 acasă, 2-3 în deplasare).



AS Roma a câștigat singura semifinală disputată, în Cupa Campionilor Europeni:

1983/84: 3-2 cu Dundee United FC (0-2 în deplasare, 3-0 acasă)





Simon Mignolet & Radja Nainggolan (Belgia)

Roberto Firmino & Alisson (Brazilia)

Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum & Kevin Strootman, Rick Karsdorp (Olanda)



Au jucat împreună:

Georginio Wijnaldum & Kevin Strootman (PSV Eindhoven, 2011–13)

James Milner & Aleksandar Kolarov, Edin Džeko (Manchester City FC, 2010–15)

Alberto Moreno & Federico Fazio, Diego Perotti (Sevilla FC, 2011–14)



Statistici semifinalele Champions League/ Cupa Campionilor Europeni



Jucatorii cu cele mai multe prezențe:

19: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid), Paco Gento (Real Madrid)

17: Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern München)

16: Xavi Hernández (Barcelona)

15: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

14: Iker Casillas (Real Madrid), Dani Alves (Barcelona, Juventus), John Terry (Chelsea), Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United), Víctor Valdés (Barcelona)



Cei mai buni marcatori:

13 goluri: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

11: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

6: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

5: Alessandro Del Piero (Juventus), Jari Litmanen (Ajax), Eusébio (Benfica)

4: Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan), Zinédine Zidane (Juventus, Real Madrid)



Echipele cu cele mai multe prezențe:

29: Real Madrid

19: Bayern Munchen

15: Barcelona

12: AC Milan, Juventus, Manchester United



Cele mai multe prezențe consecutive:

8: Real Madrid (2010/11–)

6: Barcelona (2007/08–2012/13

5: Real Madrid (1955/56–1959/60)

5: Bayern München (2011/12–2015/16)



Ce mai mare victorie în semifinale (într-un meci):

Champions League

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

12-4 Eintracht Frankfurt vs Rangers (6-1, 6-3) 1959/60

4-0 Bayern München vs Barcelona (23/04/2013)0-4 Bayern München vs Real Madrid (29/04/2014)6-0 Real Madrid vs Zurich (05/05/1964)7-0 Bayern München vs Barcelona (4-0, 3-0) 2012/13