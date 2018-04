Liga 1, play-off: Viitorul - FCSB 2-2/ Pas greșit pentru roș-albaștri - Echipa lui Hagi a condus cu 2-0

FCSB a pierdut puncte importante în lupta pentru titlul de campioană din Liga 1, remizând pe trenul celor de la Viitorul, scor 2-2 (etapa a șasea din play-off). Elevii lui Nicolae Dică au făcut o primă repriză dezastruoasă, iar în minutul 36 tabela arăta 2-0 pentru campioana României. Man a redus din diferență înainte de pauză, iar Budescu a marcat golul egalizator în minutul 56, cu o execuție superbă din lovitură liberă.





Formația lui Nicolae Dică a avut o primă repriză de coșmar în partida de la Ovidiu, din care a scăpat, totuși, destul de bine dacă ținem cont de ocaziile celor de la Viitorul. Ionuț Vînă a deschis scorul la prima ocazie a meciului, în minutul 19, cu un șut de excepție de la 25 de metri, lăsându-l fără replică pe Bălgrădean.





În minutul 32, Viitorul putea face 2-0, după ce Bălgrădean a scăpat o centrare uşoară direct în picioarele lui Cicaldau, dar șutul mijlocașului s-a dus în bară. Campioana României a mai avut o ocazie importantă două minute mai târziu, când Ianis Hagi a tras din prima de la marginea careului. Șutul său a fost însă pe centrul porții, iar Bălgrădean a reușit să rețină.







Golul cu numărul doi a venit firesc, în minutul 36: Gavra a marcat cu un şut năprasnic din interiorul careului, la care Bălgrădean a fost din nou spectator. În minutul 40, Viitorul mai putea puncta încă o dată, Gavra a trimis cu capul pe lângă poartă, din poziţie ideală.







FCSB s-a trezit abia în finalul reprizei, când a marcat norocos și a redus diferența pe tabelă. Valentin Cojocaru a deviat mingea în propria poartă, după ce Dennis Man trimisese paralel cu linia porții. Totuși, centralul Marcel Bârsan l-a trecut ca marcator pe jucătorul de 19 ani.







La pauză, Nicolae Dică i-a trimis în teren pe Gnohere (în locul lui Alibec) și Teixeira (l-a înlocuit pe Ovidiu Popescu), iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat radical. În minutul 56, Budescu l-a învins pe Cojocaru cu un șut superb din lovitură liberă și a stabilit scorul final.





Echipa lui Dică a avut o șansă importantă de a trece în avantaj în minutul 69. Teixeira a tras din prima, de la marginea careului, însă mingea a lovit bara. Finalul meciului a fost dominat de FCSB, dar golul victoriei nu a mai venit.





În urma acestui rezultat, FCSB, liderul clasamentului, s-a distanţat la trei puncte de CFR Cluj (locul doi), care va juca duminică, în deplasare, cu CSM Poli Iaşi.







Ce au spus cei doi antrenori:





"O repriză fantastică prima. Valoarea Stelei cred că e cea din repriza a doua. Cred că au tratat superficial prima repriză şi noi am făcut o repriză fantastică. În a doua repriză au venit peste noi, dar am încercat şi noi să facem cum putem. FCSB a fost net superioară nouă în repriza secundă. Atât CFR cât şi Steaua sunt adversari foarte puternici, mult mai buni decât noi. Cred că Steaua a uitat că suntem campioana României, în prima repriză", a spus Hagi, la Digi Sport.





"Am fost suprinşi de agresivitatea celor de la Viitorul, am avut probleme pe faza defensivă, a fost o primă repriză foarte proastă. În repriza a doua am arătat mult mai bine. Am avut posesie bună, atitudine bună, am fost agresivi. Am mai avut ocazii după ce am egalat, din păcate nu am putut să le fructificăm. Este foarte greu în lupta pentru titlu, luptăm contra a cinci echipe care atunci când joacă cu noi îşi dau viaţa", a spus Dică, la Digi Sport.







Au evoluat echipele:





FC Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ţîru (Hodorogea ’79), Ghiţă, Ganea - Cicâldău, Băluţă, Vână – Măţan (Casap ’58), Gavra (Căpuşă ’71), I. Hagi. Antrenor: Gheorghe Hagi.



FCSB: Bălgrădean – R. Benzar, Planic, Bălaşa (J. Morais ’71), Momcilovic – Pintilii, Ov. Popescu (Teixeira ’46) – Man, Budescu, F. Tănase – Alibec (Gnohere ’46). Antrenor: Nicolae Dică



Cartonaşe galbene: Ţîru ’20, Mladen ’28 / Benzar ’35, Pintilii ’62, Planic ‘83



Arbitri: Marcel Bîrsan - Adrian Radu Ghinguleac, Marius Nicoară - Adrian Comănescu



Observatori: Constantin Ştefan, Marian Ivan.





Clasament play-off:

Sursa foto: soccerstand.com