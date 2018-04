Zlatan Ibrahimovic păstrează suspansul înainte de CM 2018: "Voi merge la Cupa Mondială. Nu spun mai multe"

​Retras din naționala de fotbal a Suediei în urmă cu doi ani, Zlatan Ibrahimovic a anunțat că va merge la Campionatul Mondial din această vară, însă nu a precizat dacă va juca sau nu. În stilul său caracteristic, suedezul a afirmat că "fără el, Cupa Mondială nu ar fi Cupa Mondială".





"Voi merge la Cupa Mondială. Dacă spun mai mult oamenii mă vor spânzura. Fără mine, Cupa Mondială nu ar fi Cupa Mondială", a spus Ibrahimovic, in cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel de la postul ABC.





Foarte relaxat, Zlatan Ibrahimovic s-a descris într-un mod inedit: "Nu sunt un suedez tipic, dar am pus Suedia pe hartă. Am avut o viziune când am venit (n.r la Los Angeles Galaxy). Mă gândeam că atunci când vin… Ştiu că la Los Angeles sunt cutremure, dar de data aceasta am fost eu păşind în Los Angeles", a mai spus el.





Întrebat dacă este îngrijorat de faptul că jucătorii ceilalţi jucători de la LA Galaxy s-ar putea simţi ofensaţi de toată atenţia care i se acordă, Ibrahimovic a răspuns cu umor: "Nu, îi fac superstaruri, la fel cum te fac pe tine superstar", potrivit News.ro.





La sfârșitul lunii martie a acestui an, Zlatan și-a reziliat contractul cu Manchester United, semnând apoi cu Los Angeles Galaxy. Suedezul a evoluat până acum în trei partide din campionatul profesionist nord-american de fotbal (MLS), marcând tot atâtea goluri (a înscris de două ori la meciul de debut).







Zlatan Ibrahimovic a jucat prima oară pentru naționala Suediei în 2001, iar în 2016 (după participarea la Euro) și-a anunțat retragerea. Ibrahimovic a bifat 116 prezențe la naționala țării sale, pentru care a marcat 62 de goluri.







Suedia s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia, după ce a trecut la baraj de naționala Italiei. Suedezii au câștigat manșa tur cu 1-0 (Jakob Johansson 61'), iar meciul retur de pe "San Siro" s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Ultima dată când Italia ratase prezența la un CM de fotbal a fost în 1958, atunci când gazda întrecerii a fost tocmai Suedia.





Rusia va găzdui ediția cu numărul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competiția va debuta pe 14 iunie și se va încheia pe 15 iulie (finala la Moscova).



Rusia vs Arabia Saudită va fi meciul de deschidere de la CM de Fotbal, pe stadionul Luzhniki din Moscova (capacitate 81.000 de locuri).



Componența grupelor de la CM 2018:



Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay

Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran

Grupa C: Franța, Australia, Peru, Danemarca

Grupa D: Argentina, Islanda, Croația, Nigeria

Grupa E: Brazilia, Elveția, Costa Rica, Serbia

Grupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

Grupa G: Belgia, Panama, Tunisia, Anglia

Grupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.