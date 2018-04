VIDEO Asistența video aduce jucătorii înapoi de la vestiare: Chemați pe teren după o decizie eronată

În ultimele secunde ale primei reprize, Mainz a cerut penalti după ce Marc-Oliver Kempf (Freiburg) a atins cu mâna în careu mingea centrată de Daniel Brosinski. Arbitrul Guido Winkmann nu a dictat lovitură de la 11 metri şi a fluierat sfârşitul primei reprize, iar jucătorii au plecat la vestiare.



După ceva timp, Winkmann a fost informat de VAR că a fost penalti şi a chemat jucătorii din nou pe teren, pentru executarea loviturii de pedeapsă.



Argentinianul Pablo de Blasis a transfromat penaltiul după aproape şapte minute de la primul fluier de final al reprizei şi abia apoi jucătorii au intrat în pauză.



Repriza a doua a început cu o întârziere de 10 minute, după ce fanii gazdelor au umplut terenul de hârtie igienică, protestând astfel faţă de programarea meciurilor în zilele de luni.



De Blasis a mai marcat o dată, în minutul 78, şi a stabilit scorul final, 2-0 pentru Mainz, formaţie la care Maxim a fost rezervă. Echipa românului a "sărit" peste Freiburg în clasament, după acest rezultat, pe locul 15, de menţinere în Bundesliga. Atât Mainz, cât şi Freiburg, locul 16, de baraj, au câte 30 de puncte, dar sunt despărţite de golaveraj.

