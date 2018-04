Manchester City, acuzată că a încălcat regulamentul de transferuri - "Cetățenii" riscă interzicerea achizițiilor pentru două perioade de "mercato"

Noua campioană a Angliei, Manchester City, riscă o sancţiune dură, interzicerea transferurilor pentru două perioade de "mercato", pentru că ar fi încălcat regulamentul privind achiziţionarea tinerilor jucători, informează Daily Mail, potrivit News.ro.







Clubul Velez Sarsfield îi acuză pe "cetăţeni" că l-au contactat pe jucătorul Benjamin Garre când acesta avea 15 ani şi că i-au oferit un contract la câteva zile după ce a împlint 16 ani, pe care adolescentul l-a semnat, în 2016. Clubul argentinian consideră că City a încălcat astfel regulamentul de transfer al jucătorilor sub 18 ani.



Gruparea lui Pep Guadiola se apără, afirmând că tânărul are paşaport italian şi se supune prevederilor regulamentare privind transferul fotbaliştilor europeni sub 18 ani. Însă Velez spune că acele prevederi sunt valabile numai pentru transferul între cluburi europene, ceea ce nu e cazul lui Garre.



City se mai apără cu faptul că FIFA a acceptat înregistrarea transferului, dar Velez Sarsfield a chemat atât forul internaţional, cât şi gruparea engleză în faţa TAS. FIFA a refuzat o primă plângere a argentinienilor, în 2016, dar ultimul cuvânt îl va avea Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care se va pronunţa în următoarea săptămână.



Garre va face 18 ani în iulie şi acum joacă la echipa "under 23" a "cetăţenilor".



În cazuri asemănătoare, cluburi importante ca FC Barcelona, Real Madrid şi Atletico Madrid au primit interdicţie la transferuri pentru una sau două perioade de "mercato" şi amenzi consistente.