Liga 1, play-off: FCSB - CS U Craiova 2-0/ FCSB s-a distanțat la două puncte în fruntea clasamentului

FCSB a câștigat derby-ul cu CS U Craiova, scor 2-0, după o partidă dominată cu autoritate pe Arena Națională (etapa a patra din play-off). Grație acestei victorii, echipa pregătită de Nicolae Dică s-a distanțat la două puncte de principala contracandidată la titlu, CFR Cluj, care a remizat în această etapă, scor 1-1 cu Astra Giurgiu.





Roş-albaştrii au deschis scorul încă din minutul 6, prin Marko Momcilovic. Budescu a executat bine o lovitură liberă de la distanță, iar fundașul sârb a înscris din a doua încercare, după ce în primă fază șutase în portarul Mitrovic.





Dică a mutat inspirat la pauză, când i-a trimis în teren pe Teixeira și Florin Tănase. Portughezul a obținut un penalty după doar 4 minute, iar fostul jucător al Viitorului a transformat fără emoții pentru 2-0.





FCSB a acumulat 38 de puncte și este lider în clasamentul Ligii 1, la două puncte distanță de CFR Cluj, ocupanta poziției a doua. CS U Craiova se găsește pe locul trei, cu 31 de puncte.







Ce au spus cei doi antrenori:







"A fost o partidă foarte bună făcută de noi, sunt mulţumit. Am pus presiune constant pe adversar, ne-am creat ocazii, am marcat. M-a mulţumit atitudinea băieţilor, unitatea şi de când am venit, am spus că doar aşa putem căştiga. Eu consider că CS Universitatea Craiova este în continuare în lupta pentru câştigarea campionatului. Şi ei şi Viitorul. Mă bucur că a fost multă lume la meci, fanii ne ajută foarte mult", a declarat Nicolae Dică.







"Ei au marcat din două faze fixe, jocul s-a schimbat rapid, noi am pregătit alt fel de joc, ei au fost mai buni. Este normal că lupta pentru titlu s-a terminat, încercăm să gândim la câştigarea Cupei, noi trebuie să ne apărăm locul 3. Locurile 1 şi 2 nu sunt pentru noi. Nu am făcut neapărat un meci rău, ne-am creat ocazii, problema a fost la finalizare", a declarat Devis Mangia.







Au evoluat următoarele echipe:



FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planici, Bălaşa, Momcilovic - Filip, Ov. Popescu - Man, Budescu (Fl. Tănase '46), Cr. Tănase (Teixeira '46) - Alibec (Gnohere '75). Antrenor Nicolae Dică;



CSU Craiova: Mitrovici - R. Popa, Kelici (Băluţă '58), Ferreira - Martici (R. Dimitrov '6), Andre Santos (Mateiu '68), Zlatinski, Bancu - Bărbuţ, Gustavo, Mitriţă. Antrenor Devis Mangia.



Cartonaşe galbene: Ov. Popescu '28, Budescu '36, Man '72 / Mateiu '69, Băluţă '72



Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Florin Mazilu;



Observatori: Aron Huzu, Eduard Alexandru.





Clasament play-off:

Sursa foto: soccerstand.com