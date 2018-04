VIDEO Kayserispor, învinsă fără drept de apel de Fenerbahce (scor 5-0)/ Marius Șumudică: "E cea mai mare rușine din cariera mea de antrenor"

Kayserispor, echipa antrenată de Marius Şumudică, a pierdut rușinos pe propriul teren în fața celor de la Fenerbahce, în etapa a XXVII-a a campionatului turc de fotbal. Tehnicianul român s-a arătat extrem de dezamăgit de infrângerea suferită de echipa sa: "E cea mai mare rușine din cariera mea de antrenor. N-am pierdut niciodată un meci cu 5-0".







Golurile au fost marcate de Soldado (8, 44), Chahechouhe (12), Ozbayrakli (58) şi Giuliano (86).





Silviu Lung şi Cristian Săpunaru nu au evoluat în acest meci, fiind suspendaţi.





"E cea mai mare rușine din cariera mea de antrenor. N-am pierdut niciodată un meci cu 5-0. Am câștigat trofee, am jucat în Europa League. N-am trăit o asemenea rușine niciodată în viața mea. Șansele la un loc de cupă europeană s-au dus. Am adus 18 jucători, suntem pe locul 7, cred că echipa a jucat bine până la acest meci. Nu dau vina pe jucători, dar m-aș fi așteptat să lupte mai mult. Mi-a lipsit jumătate de echipă, jucători care sunt accidentați sau suspendați. Voi avea mâine o discuție cu președintele clubului și voi lua o decizie în privința viitorului", a declarat Marius Şumudică.





Kayserispor este la 10 puncte de locul patru (ocupat de Fenerbahce), ultimul care asigură prezența în cupele europene.







Clasament:





1. Galatasaray 57

2. Basaksehir 56

3. Besiktas 53

4. Fenerbahce 51

5. Trabzonspor 42

6. Sivasspor 41

7. Kayserispor 41 etc.





Rezumatul meciului Kayserispor vs Fenerbahce: