​Champions League: Juventus vs Real Madrid (de la 21:45) - Finala din sferturi

Juventus vs Real Madrid

​Juventus vs Real Madrid a devenit, în ultimele sezoane, un clasic al Champions League, cele două formații fiind protagonistele finalei de anul trecut. La 10 luni distanță de la confruntarea care le-a adus "galacticilor" al 12-lea trofeu în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe "Bătrânul Continent", Juve și Real se întâlnesc pe "Allianz Stadium", în prima manșă a sferturilor de finală. Rămâne de văzut dacă bianconerii vor reuși să-și ia revanşa pentru eşecul care le-a spulberat visul. A doua partidă a zilei le va aduce față în față pe Sevilla și Bayern Munchen.



Juventus vs Real Madrid (21:45) - PRO Tv și Telekom Sport 1







Sursa foto: uefa.com







Echipele probabile:



Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuaín, Douglas Costa. Antrenor: Massimiliano Allegri.





Absenți: Benatia (suspendat), Pjanić (suspendat), Bernardeschi (accidentat)

Incerți: Mandžukić, Alex Sandro (accidentați)

Vor lipsi la meciul următor dacă vor fi avertizați: Bentancur, Chiellini, Alex Sandro.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Benzema. Antrenor: Zinedine Zidane.





Absent: Nacho (accidentat)

Va lipsi la meciul următor dacă va fi avertizat: Sergio Ramos.



Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți), Hüseyin Göçek, Barış Şimşek (adiționali) - toți din Turcia. Al patrulea oficial: Mustafa Eyisoy (Turcia).



Juventus vs Real Madrid:



Întâlniri directe: 19

Victorii Juventus: 8

Victorii Real Madrid: 9

Remize: 2

Golaveraj: 22-22



Ultimele întâlniri directe:



Real Madrid - Juventus 2-1 (Grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-2 (Grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-1 (Semifinalele Champions League, 2015)

Real Madrid - Juventus 1-1 (Semifinalele Champions League, 2015)

Juventus - Real Madrid 1-4 (Finala Champions League, 2017).



Ultimele cinci partide:



Juventus - AC Milan 3-1

SPAL - Juventus 0-0

Juventus - Atalanta 2-0

Juventus - Udinese 2-0

Tottenham - Juventus 1-2 Real Madrid: 5 victorii

Las Palmas - Real Madrid 0-3

Real Madrid - Girona 6-3

Eibar - Real Madrid 1-2

PSG - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Getafe 3-1

Statistici:

În meciurile tur/retur împotriva echipelor italiene, Real Madrid a ieșit câștigătoare de 11 ori și a pierdut de 9 ori. Recordul lui Juve împotriva echipelor spaniole: 8 victorii, 7 înfrângeri.

Juventus și Real Madrid s-au mai întâlnit până acum de două ori în faza sferturilor: Real a câștigat cu 3-1 în 1962, la rejucare, iar Juventus s-a impus cu 2-1 la general în 1996.

Juventus a câștigat la general ultimele patru duble manse din fazele eliminatorii împotriva celor de la Real Madrid, inclusiv semifinala din 2014/15.

Bianconerii au câștigat șase din ultimele șapte întâlniri cu Real Madrid la Torino.

Real Madrid a ajuns de 15 ori în ultimul act al Cupei Campionilor Europeni/Champions League (12 victorii, 3 înfrângeri). Juventus a jucat de nouă ori finala (două victorii, 7 înfrângeri).

Va stabili Ronaldo noi recorduri?



Cristiano Ronaldo are un record formidabil în sferturile Champions League: 18 jocuri, 20 de goluri. Lusitanul are la fel de multe goluri cât au împreună următorii doi cei mai buni marcatori din faza sferturilor. Unul dintre ei este Lionel Messi, care are 10 goluri în 18 meciuri.



Nimeni altcineva nu a înscris mai multe goluri decât Ronaldo în actuala ediție de Champions League: 12. În sezoanele 2013/14 și 2015/16, portughezul a reușit câte 13 goluri.



Starul Realului a ajuns la 9 meciuri consecutive cu gol marcat în acest sezon de Champions League, egaland astfel recordul lui Ruud van Nistelrooy. Cu un gol la Torino, Ronaldo ar deveni primul jucător care marchează în 10 meciuri consecutive în Champions League.



Real Madrid, recorduri în Champions League:



Real Madrid este la două succese distanță față de borna 150 victorii în Champions League (un record). Următoarele echipe cu cele mai multe victorii sunt Barcelona (137) și Bayern Munchen (127).



Un alt record deținut de galactici: au trecut de 12 ori de faza sferturilor de finală ale Champions League, cu unul mai mult decât Barcelona.



Real Madrid a câștigat ultimele șapte sferturi de finală disputate, un record în competițiile europene. Barcelona a reușit să treacă de faza sferturilor de șase ori la rând, în perioada 2008-2013.



Real Madrid a câștigat al 28-lea sfert de finală într-o competiție euopeana în ediția de anul a trecut a CL, având cu 10 mai multe decât oricare altă echipa (Bayern are 18 victorii în sferturi).







Ce au spus cei doi antrenori:



"Ne confruntăm cu o favorită la câștigarea Champions League - să îi batem ar însemna enrom pentru noi. Este o noapte de gală pentru noi, iar fanii noștri ar trebui să fie mândri de o echipă care a ajuns în finală de două ori în ultimii trei ani. Avem nevoie de sprijinul lor" - Massimiliano Allegri.



"Este un joc uriaș pentru ambele echipe. Suntem aici pentru a oferi o performanță bună, dar finala de la Cardiff nu are nimic de-a face cu meciul de mâine (n.r. marți) și nu ne vom gândi deloc la asta. Cred că Juventus și Madrid au mentalități similare. De fapt, cred că am învățat multe în acest sens când am jucat aici. Juve este puternică de ani de zile. Sunt o echipă completă" - Zinedine Zidane.



Jucători/ Antrenor la cele două echipe:



1) Zinedine Zidane

Jucător la Juventus: 1996–2001

Jucător la Real Madrid: 2001–2006

Antrenor la Real Madrid: 2016–prezent



2) Gonzalo Higuaín

Jucător la Real Madrid: 2007–2013

Jucător la Juventus: 2016–prezent



3) Carlo Ancelotti

Antrenor la Juventus: 1999–2001

Antrenor la Real Madrid: 2013–2015



4) Alvaro Morata

Jucător la Real Madrid: 2008–2014, 2016–2017

Jucător la Juventus: 2014–2016



5) Sami Khedira

Jucător la Real Madrid: 2010–2015

Jucător la Juventus: 2015–prezent





Sevilla vs Bayern Munchen (21:45) - Telekom Sport 2 și Look Tv



Sursa foto: Facebook/ Sevilla FC







Va fi prima întâlnire dintre Sevilla și Bayern Munchen.



Echipele probabile:





Sevilla: Rico; Navas, Kjær, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Vázquez, Correa; Ben Yedder. Antrenor: Vincenzo Montella.





Absent: Banega (suspendat)

Incerți: Corchia, Mercado

Vor lipsi la meciul următor dacă vor fi avertizați: Ben Yedder, Escudero, Mercado.



Bayern: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; James, Javi Martínez/Thiago, Müller; Robben, Lewandowski, Ribéry. Antrenor: Jupp Heynckes.





Absenți: Neuer, Coman (accidentați)

Vor lipsi la meciul următor dacă vor fi avertizați: Boateng, Kimmich, Lewandowski, Rudy, Tolisso.





Arbitri: Daniele Orsato (central), Riccardo Di Fiore, Lorenzo Manganelli (asistenți), Davide Massa, Antonio Damato (aditionali) - toți din Italia. Al patrulea oficial: Alessandro Giallatini (Italia).



Ultimele cinci partide:



Sevilla: două victorii, o remiză, două înfrângeri

Sevilla - Barcelona 2-2

Leganes - Sevilla 2-1

Manchester United - Sevilla 1-2

Sevilla - Valencia 0-2

Bayern - Dortmund 6-0

Leipzig - Bayern 2-1

Beșiktaș - Bayern 1-3

Bayern - Hamburg 6-0

Freiburg - Bayern 0-4

De știut despre cele două echipe:

Aflată pentru prima dată în sferturile actualului format al Champions League, Sevilla este al 51-lea club care ajunge în această faza a competiției. Sevilla este cea de-a opta echipă spaniolă care va juca în sferturile Champions League, egalând astfel recordul Angliei. Intervalul de 60 de ani dintre prezențele Sevillei în sferturile Cupei Campionilor Europeni/ Champions League reprezintă un record (din 1957/58 până în 2017/18). Precedentul a fost de 49 de ani - Tottenham Hotspur (din 1961/62 până în 2010/11) și Schalke (din 1958/59 până în 2007/08). Sevilla speră să devină cel de-al 29-lea club care va juca într-o semifinală a Ligii Campionilor (nu au existat semifinale în 1992/93). Ar fi al șaptelea club spaniol care ajunge în semifinale. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) are nevoie de un singur gol pentru a i se alătura lui Filippo Inzagi pe locul nouă în topul celor mai buni macatori din istoria Champions League (cu 46 de goluri). Bayern este echipa cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii din Champions League: 161 de goluri în 85 de meciuri. A doua echipă este Real Madrid (156 de goluri în 90 de meciuri). Bayern Munchen se află pentru a 17-a oară în sferturile Champions League (un record), având o prezență în plus față de Real Madrid și Barcelona. Bayern este la cinci goluri distanță de a deveni al doilea club care înscrie de 100 de ori în sferturile cupelor europene (după Real Madrid - 134 de goluri).

Ce au spus cei doi antrenori:





"În mod cert, când joci la un nivel atât de înalt în 3 competiții, așa cum este cazul nostru, îți consumi energia fizică și mentală, însă nu aș vrea o altă situație. Nu suntem chiar obișnuiți să jucăm la nivel înalt la trei zile și ar trebui să fim. În fotbalul de top, mintea mișcă picioarele, obisite sau nu, iar în această privință stăm bine. Bayern adoră să păstreze mingea și marchează multe goluri, așa că noi trebuie să îi forțăm să pratice un alt fel de joc" - Vincenzo Montella.







"În istoria sa, Bayern a jucat multe meciuri în fața unor audiențe numeroase, în toată lumea. Jucătorii mei nu vor fi speriați de atmosfera creată de fanii Sevillei. Va fi o experiență frumoasă pentru ambele echipe, pentru asta jucăm. Echipa mea nu va juca la egal, Bayern întotdeauna joacă pentru a câștiga. De altfel, uitați ce periculos a fost rezultatul de 0-0 pentru Manchester United" - Jupp Heynckes.