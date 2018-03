România U19 - Ucraina U19 (de la ora 19:00)/ Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European

Jucătorii echipei naționale de fotbal a României U19 se află în fața celui mai important meci al carierei. "Tricolorii" întâlnesc Ucraina pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești, de la ora 19:00, într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European. Naţionala U19 are nevoie de o remiză pentru a termina grupa pe primul loc, singurul care asigură prezența la competiția din Finlanda (16-29 iulie 2018).





Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și PRO X.







Echipele probabile:





România: A. Vlad - Haruț, Screciu, T. Băluță, Neciu - Vl. Dragomir, Dulca - Moruțan, Drăguș, Mățan - Sîntean.







Ucraina: Kucheruk - Mykolenko, Bondar, Snurnitsyn - Safronov, Bieliaiev, Khakhlov, Korniienko - Kashchuk, Supriaha, Buletsa.







Selecționer: Oleksandr Petrakov









Rezultatele înregistrate în Grupa 4 a Turului de Elită:





21 martie







Suedia – Ucraina 0-0

România – Serbia 4-0



24 martie





Ucraina – Serbia 2-1

România – Suedia 2-1



Se vor disputa marți (27 martie)





Serbia – Suedia

România – Ucraina







Clasamentul Grupei 4 după disputarea primelor două meciuri:





1. ROMÂNIA - 6p (6-1)

2. Ucraina - 4 p (2-1)

3. Suedia - 1p (1-2)

4. Serbia - 0p (1-6)





Doar echipa de pe primul loc merge la Euro





La turneul final programat în Finlanda, în perioada 16-29 iulie 2018, se califică selecționatele care câștigă cele 7 grupe de la Turul de Elită. Tragerea la sorți pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai în Vassa, Helsinki.



Singura calificare a României la EURO la această categorie de vârstă datează din 2011, când selecționerul naționalei de atunci era Lucian Burchel, însă reprezentativa României s-a calificat direct, din postura de țară gazdă, potrivit frf.ro.







Ce a spus selecționerul Adrian Boingiu:







"Au fost două jocuri cu desfășurare diferită. Dacă e să putem glumi puțin înainte de ziua de mâine: după o victorie clară, unde am condus ostilitățile de la un capăt la altul și un joc în care am fost conduși și am revenit, probabil urmează un al treilea joc în care să conducem și în ultimă instanță să fim egalați. Glumim, nu ne dorim acest lucru, evident. Vom juca așa cum am fi jucat dacă aveam nevoie de o victorie, dar mai ponderat.





Cu toții ne dorim ca parcursul pe care l-am început în Grecia să continue și să mergem spre vârful piramidei, așa cum ne-am propus înainte de acest mini-turneu. Trebuie să fim și să rămânem mobilizați și concentrați pentru obiectivul fixat" - Adrian Boingiu.





Despre jocul Ucrainei:





"Ucraina e o echipă bună, cu o organizare de joc foarte bună și joacă un sistem de joc diferit de majoritatea celor cu care am jucat până acum. Joacă 3-4-3 și au un grup de 3 jucători pe linia de fund care sunt extrem de bine organizați și foarte buni. Va fi foarte greu să îi destabilizăm, dar probabil din dorința lor de a înscrie pot fi supuși și greșelii. Avem jucători care să poată profita de spații sau de greșelile pe care ei pot să le facă".





"Vorbim despre meciul cu Ucraina în perspectiva calificării la Campionatul European, dar nu mai departe. Să ajungem acolo și pe urmă vedem ce va fi. Cu siguranță, obiectivul va fi altul decât un simplu act de prezență", a mai precizat selecționerul României U19.





Lotul României pentru Turul de Elită:





Portari: Andrei Vlad (FCSB), Alexandru Costache (Concordia Chiajna), Marian Aioani (Chindia Târgoviște)



Fundași: Vladimir Screciu (CS U Craiova), Tudor Băluță (FC Viitorul), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Robert Neciu (FC Viitorul), Andrei Trușescu (AS Roma/Italia), Denis Haruț (ACS Poli Timișoara)



Mijlocași: Vlad Dragomir (Arsenal FC/Anglia), Radu Boboc (FC Viitorul), Marco Dulca (Swansea/Țara Galilor), Rareș Lazăr (CS Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo București), Claudiu Micovschi (Genoa FC/Italia), Olimpiu Moruțan (FC Botoșani), Alexandru Mățan (FC Viitorul), George Merloi (Rennes/Franța)



Atacanți: Denis Drăguș (FC Viitorul), Andrei Sîntean (Slavia Praga/Cehia), Robert Moldoveanu (Dinamo București)





Adrian Boingiu