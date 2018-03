România vs Suedia: Starea gazonului, motiv de îngrijorare pentru Cosmin Contra - "Pe ei îi avantajează. Trebuie să ne adaptăm, să alergăm mai mult"

După victoria obținută în Israel (scor 2-1), echipa națională de fotbal a României va disputa marți un alt meci amical, de data aceasta împotriva unei echipe calificate la Campionatul Mondial din vara acestui an: Suedia. Gazonul de pe "Ion Oblemenco" nu se prezintă în condiții tocmai bune, iar selecționerul Cosmin Contra este de părere că nordicii vor fi avantajați din acest punct de vedere. "Starea gazonului va fi foarte grea, pe ei îi avantajează, pentru că sunt o echipă masivă, fizică", a spus Contra.







Despre starea gazonului





"Ştim că starea gazonului va fi foarte grea. Pe ei îi avantajează, fiind o echipă masivă, o echipă fizică, o echipă care joacă direct pe cele două vârfuri. Pe noi ne dezavantajează terenul, dar vom încerca să introducem o echipă care să-i pună în dificultate prin calităţile pe care le avem noi şi sper ca băieţii să fie conştienţi că avem nevoie de atitudine, de luptă, să ne batem cu ei la fiecare minge.







Un aspect care mă îngrijorează pe mine e starea terenului. E un exerciţiu în aceste zile să ne adaptăm la diferite condiţii de joc, de antrenament. Băieţii au făcut-o foarte bine până acum. Mâine trecem de la un gazon impecabil în Israel, la un gazon care ne va pune în dificultate, un gazon pe care trebuie să alergăm mai mult, să ne batem mai mult pentru fiecare minge şi vom vedea mâine dacă vom putea face lucrul ăsta.







Schimbări in echipa de start





"În funcţie de adversar voi încerca să introduc un 11 care să-i pună în dificultate. Vor fi schimbări în echipa de start. Analizând echipa Suediei, avem nevoie de un tip de jucători care să-i pună în dificultate, ei fiind o echipă masivă, au peste şapte jucători de 1,89-1,93 şi trebuie să găsim jucătorii care să-i pună în dificultate.







Eu zic că o armă pe care noi o avem este cea a şutului de la distanţă. Avem jucători care utilizează foarte bine acest procedeu, numai că de foarte multe ori nu trag la poartă. Nicolae Stanciu a înţeles că una dintre calităţile lui e şutul. A încercat în Israel şi a dat un gol frumos. Mai avem jucători care fac lucrul ăsta şi este o armă care ne poate pune în avantaj. Încurajez orice jucător să inventeze la 20-25 de metri de poarta adversă, să facă ceva diferit", a spus el.







"Voi încerca să lucrez un pic tactic cu ei, să le zic exact ce vreau pentru meciul de mâine"





"E un meci greu, cu o echipă calificată la Mondiale, care în meciul de baraj a eliminat Italia, o echipă foarte bine organizată, o echipă tipic nordică, foarte puternică din punct de vedere fizic, cu un joc bine definit. Ieri, nu prea am avut timp să lucrez cu băieţii, deoarece condiţiile de antrenament au fost cum au fost. Am avut două grupe de jucători, unii au rămas la refacere, alţii au făcut antrenament. Azi voi încerca să lucrez un pic tactic cu ei, să le zic exact ce vreau pentru meciul de mâine", a precizat tehnicianul.





Ce îl deranjează pe Cosmin Contra: "Nu suntem obiectivi în ceea ce reprezintă fotbalul românesc în momentul de faţă"









România vs Suedia se va disputa marți (27 martie), pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, de la ora 21:30. Partida va fi transmisă în direct la PRO Tv.





Suedia se află în acest moment pe locul 19 în clasamentul FIFA / Coca-Cola, în timp ce în această ierarhie tricolorii ocupă poziția 36.





Suedia s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia, după ce a trecut la baraj de naționala Italiei. Suedezii au câștigat manșa tur cu 1-0 (Jakob Johansson 61'), iar meciul retur de pe "San Siro" s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Ultima dată când Italia ratase prezența la un CM de fotbal a fost în 1958, atunci când gazda întrecerii a fost tocmai Suedia.







România are amintiri neplăcute cu nordicii. La Campionatul Mondial din 1994, România a fost învinsă de Suedia în sferturi, scor 5-4 la penaltiuri. După 120 minute, cele două echipe s-au aflat la egalitate, scor 2-2.



România vs Suedia, întâlniri directe:





01 septembrie 1935: Suedia - România 7-1 (amical)

27 iunie 1937: România - Suedia 2-2 (amical)

15 iunie 1955: Suedia - România 4-1 (amical)

17 iunie 1956: România - Suedia 0-2 (amical)

08 septembrie 1982: România - Suedia 2-0 (preliminarii Euro 1984)

09 iunie 1983: Suedia - România 0-1 (preliminarii Euro 1984)

13 iunie 1994: România - Suedia 1-1 (amical)

10 iulie 1994: Suedia - România 2-2 (Campionatul Mondial, sferturi)

09 februarie 1997: Suedia - România 2-0 (turneul amical Kings Cup)





Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 22/6), George Țucudean (CFR Cluj, 3/1).









Lotul convocat de Janne Andersson, selecţionerul Suediei:



Portari: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Jacob Rinne (AaB Aalborg);



Fundasi: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Victor Nilsson Lindelof (Manchester United), Emil Krafth (Bologna), Martin Olsson (Swansea City), Mikael Lustig (Celtic Glasgow);



Mijlocasi: Victor Claesson (FC Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Emil Forsberg (RB Leipzig), Sebastian Larsson (Hull City), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Ken Sema (Ostersund), Alexander Fransson (Lausanne), Oscar Hiljemark (Genoa), Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig);



Atacanti: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).





Rezultatele obținute de Cosmin Contra pe banca tricolorilor :



România - Kazahstan 3-1

Danemarca - România 1-1

România - Turcia 2-0

România - Olanda 0-3

Israel - România 1-2



Naționala României va disputa următoarele meciuri oficiale în septembrie 2018, odată cu debutul noii competiții Liga Națiunilor, conform următorului program (potrivit frf.ro):



7 septembrie: România - Muntenegru, Lituania - Serbia (ora 21:45)

10 septembrie: Serbia - România, Muntenegru - Lituania (ora 21:45)

11 octombrie: Lituania - România, Muntenegru - Serbia (ora 21:45)

14 octombrie: România- Serbia (ora 16:00), Lituania - Muntenegru (ora 21:45)

17 noiembrie: Serbia - Muntenegru (ora 16:00), România- Lituania (ora 21:45)

20 noiembrie: Serbia - Lituania, Muntenegru - România (ora 21:45)



Nu am apucat să văd gazonul, îl vom vedea mâine, la plimbarea pe care o vom face. Dar am vorbit cu jucătorii de la Craiova şi din ce am văzut eu personal, la meciurile Craiovei, gazonul se va rupe încă de la încălzire şi trebuie să ne adaptăm cât mai repede la condiţiile de joc. Din păcate, starea gazonului nu se ridică la frumuseţea stadionului, dar sperăm ca pe viitor această problemă să se rezolve, pentru că dacă nu avem un gazon bun, echipa României are de suferit",, într-o conferinţă de presă."În România nu mă mai deranjează nimic. M-am obişnuit cu ceea ce înseamnă România. Mă deranjează că nu suntem obiectivi în ceea ce reprezintă fotbalul românesc în momentul de faţă. Mi-ar plăcea să am 11 jucători sau 20 de jucători care să-mi câştige fiecare meci cu 3-0 la pauză, să facem spectacol. Îmi place să joc un fotbal de spectacol, mi-ar plăcea să am jucători cu calităţile acelea. Am altfel de jucători, cu alte calităţi, care au schimbat atitudinea la echipa naţională, care au ceva rezultate de când sunt eu antrenor la naţională şi suntem pe un drum bun. Încă nu am realizat nimic, dar suntem pe un drum bun. Atunci, lăsaţi-ne să încercăm să muncim şi să calificăm această echipă naţională la Campionatul European", a mai spus Cosmin Contra.Ciprian Tătărușanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Bogdan Lobonț (AS Roma, 85/0)Romario Benzar (FCSB, 11/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moți (Ludogorets, 12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 24/0), Dragoș Grigore (Al Sailiya, 32/0), Alin Toșca (Benevento, 10/0), Ionuț Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicușor Bancu (CS U Craiova, 2/0)Mihai Pintilii (FCSB, 41/1), Răzvan Marin (Standard Liege, 10/1), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul, 1/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 20/7), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 33/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 1/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 24/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 14/1), Alexandru Mitriță (CS U Craiova, 1/0), Constantin Budescu (FCSB, 9/4)