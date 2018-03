Nicolae Tilihoi, fost component al Craiovei Maxima şi al naţionalei României, a murit la 61 de ani

Fostul component al Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi, a murit duminică dimineaţă, la 61 de ani, după ce în ultimii trei ani s-a luptat cu o boală incurabilă, scrie News.ro.



"Ziua cea mai tristă. Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Tilihoi s-a stins din viaţă în această dimineaţă la vârsta de 61 de ani. Odihneşte-te în pace, Nicolae Tilihoi!", a scris CS Universitatea Craiova pe reţelele de socializare.





Originar din Brăila, Nae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu Andrei Stroe la un trial în București și adus la Știința. În alb-albastrul sfânt al oltenilor a evoluat în perioada 1976-1987, mai bine de un deceniu în care a făcut pereche cu Costică Ștefănescu în centrul liniei de apărare. A cucerit două trofee de campion și patru Cupe ale României. În divizia A a evoluat în 294 de partide, marcând de 7 ori. Are 36 de apariții în cupele europene și 10 în tricoul naționalei.



Nicolae Tilihoi s-a născut la Braila pe 9 decembrie 1956. "Mulți oameni mă felicită pe 9 august, așa cum este trecută ziua mea de naștere, dar este o eroare. Sunt născut pe 9 decembrie. Oricum, le mulțumesc tuturor celor care mă sună și mă felicită, fie august sau decembrie”, spunea Tilihoi în urmă cu mulți ani, potrivit site-ului ucv1948.ro.



Debut în Liga I: 01.09.1976, Poli Timişoara - Universitatea Craiova 1-0

A jucat la: Progresul Brăila (1974-1975), FC Brăila (1975-1976), Universitatea Craiova (1976-1987)

Meciuri / goluri în Liga I: 290 / 6

Meciuri / goluri la echipa naţională: 9 / 0





Palmares:

- Campion al României (1980, 1981)

- Cupa României (1977, 1978, 1981, 1983)





"Sunt trist. Eu l-am anunţat pe Sorin Cârţu. Tilihoi a fost un tip sufletist, un băiat de toată isprava. Ne aşteptam la asta, suferea de doi ani de zile, operat de prostată, la el nu exista nu se poate. Pe mine m-a anunţat Negrilă. Acum vreo trei zile l-am sunat şi nu mi-a răspuns, mi-am dat seama că e ceva în neregulă. În 1976 am venit la Craiova eu cu Tilihoi şi Cârţu şi râdeam că a venit TBC-ul. A fost un fotbalist stâncă, greu se trecea de el", a spus fostul fotbalist Aurică Beldeanu, la Digisport.



Sorin Cârţu a declarat, în lacrimi, că l-a văzut pe Nicolae Tilihoi în urmă cu o lună, dar acesta evita să mai apară în public. "În ultimul timp răspundea mai greu la telefon. L-am văzut ultima oară acum vreo lună de zile, cam aşa, când am fost la o reuniune. Am stat la un pahar de vorbă, la o friptură. Evita să mai apară, să mai vorbească. Se mişca foarte greu, chiar şi dacă voia să se deplaseze prin casă îi era dificil. A venit şi fiul lui din Irlanda să-l ajute. Gino Iorgulescu l-a ajutat foarte mult, i-a prelungit viaţa, i-a sponsorizat nişte medicamente scumpe. Doctorul ne-a spus că dacă trece din iarna asta, putea să mai trăiască un an. Dar a fost greu, avea dureri foarte mari. M-a sunat Beldeanu, plângea, azi dimineaţă mi-a spus. Un suflet mare, în teren şi în afară, poate că nu întâmplător a murit de Buna Vestire, în postul Paştelui", a declarat Sorin Cârţu, la Digisport, potrivit News.ro.