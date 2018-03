Partidă amicală: Israel - România 1-2/ Stanciu şi Ţucudean au adus victoria "tricolorilor"

Selecţionata României a învins cu scorul de 2-1 (0-0) reprezentativa Israelului, într-un meci internaţional amical de fotbal, disputat sâmbătă seara la Netanya, scrie Agerpres.





Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Nicolae Stanciu (64) şi George Ţucudean (82), în timp ce pentru israelieni a punctat Tomer Hemed (60).



Echipa ţării noastre a practicat un joc ofensiv chiar din statul întâlnirii, ratând prima ocazie de gol în minutul 5, când şutul lui Budescu din afara careului a fost respins în corner de portarul israelian.



Gazdele au avut la rândul lor o bună şansă de a marca în minutul 13, în urma unei lovituri de colţ, însă Ben Chaim a trimis cu balonul cu capul din marginea careului mic în braţele lui Niţă.



Cea mai importantă ocazie de gol din prima parte a jocului i-a aparţinut însă lui Claudiu Keşeru, care a şutat din interiorul careului chiar în portarul Harush (20). Acelaşi Keşeru a avut avut apoi o execuţie spectaculoasă, pe spate, însă balonul a fost reţinut de goalkeeper-ul israelian.



Partida a continuat într-un ritm alert până la pauză, cu acţiuni la ambele porţi, echipa României fiind însă mai incisivă decât adversara sa.



Selecţionerul Israelului a efectuat trei schimbări chiar înaintea startului reprizei secunde, iar noii intraţi au impulsionat jocul echipei gazdă, care a avut o mare ocazie în debutul părţii a doua a jocului, prin Ben Chaim, al cărui şut în diagonală, din interiorul careului, a trecut pe lângă bara porţii lui Niţă.



Israelienii au reuşit deschiderea scorului în minutul 60, prin Tomer Hemed, însă România a restabilit rapid egalitatea prin noul intrat Nicolae Stanciu, care l-a învins pe portarul gazdelor cu un şut spectaculos, de la 25 m (64).



Echipa ţării noastre putea prelua conducerea pe tabela de marcaj în minutul 66, când Keşeru a ratat o mare ocazie de

gol, trimiţând balonul cu capul pe lângă poarta adversă.



Schimbările efectuate de selecţionerul Cosmin Consta pe parcursul reprizei secunde au avut un efect pozitiv asupra jocului echipei noastre, care a trecut în avantaj în minutul 82, graţie golului lui George Ţucudean, înlocuitorul lui Keşeru, care l-a lobat pe portarul israelian, trimiţând balonul în plasă, după o pasă excelentă primită de la un alt nou intrat, Alexandru Mitriţă, aflată la debutul său printre "tricolori".



Israelienii au forţat egalarea în finalul jocului, ratând câteva bune ocazii de gol, însă rezultatul a rămas nemodificat până la final, iar "tricolorii" au obţinut victoria la primul lor meci din 2018.



Selecţionatele României şi Israelului s-au întâlnit de 21 de ori până acum, iar palmaresul este favorabil "tricolorilor", care au înregistrat unsprezece victorii (inclusiv cea de la Netanya), în timp ce israelienii s-au impus de cinci ori, alte cinci partide încheindu-se la egalitate. Precedenta victorie a ţării noastre în faţa Israelului data din anul 1996 (2-0 la Bucureşti, în meci amical), în timp ce israelienii au câştigat ultima confruntare cu România, în 2010 (2-0 la Timişoara, tot într-un amical).



Selecţionata României va disputa marţi, 27 martie, un nou amical, în compania reprezentativei Suediei, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova (ora 21,30). Acesta va fi primul meci disputat de "tricolori" pe noua arenă din Bănie.





Cosmin Contra: "Mi-a fost teamă că ne vom prăbuşi, dar mă bucur de reacţia extraordinară a băieţilor"





"Cred că am controlat prima repriză, am avut o singură sincopă, dar a fost a noastră. După înscrierea golului, ei au pierdut din viteză, iar noi am avut o reacţie de echipă puternică. Israel e o echipă bună şi felicit băieţii pentru dăruire şi cum au reacţionat după 1-0. Nu este victoria mea, este a jucătorilor, ei intră pe teren. În general România după ce primeşte gol, are tendinţa să piardă, aşa că este un lucru pozitiv că am reuşit să întoarcem scorul. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă caldă, până la urmă e un meci amical. După 1-0 mi-a fost teamă că ne vom prăbuşi, dar mă bucur de reacţia extraordinară a băieţilor", a declarat Cosmin Contra la ProX, potrivit News.ro.







Echipe:





Israel: 1. Ariel Harush - 2. Ben Bitton, 20. Loai Taha, 21. Eytan Tibi, 13. Taleb Tawatha - 7. Barem Kayal (8. Almong Cohen, min.46), 6. Birbas Natcho (căpitan, 16. Hanan Maman, min.80), 15. Dor Micha (9. Eran Levy, min.46), 5. Maor Melikson (17. Dia Sabia, min.46) - 12. Tal Ben Chaim (11. Dan Einibinder, min.68), 10. Tomer Hemed (19. Alon Turgeman, min.61). Selecţioner:Alon Hazan.

Rezerve neutilizate: 18. Ofir Marciano, 23. Daniel Amos, 3. Maor Kandil, 4. Tal Kahila, 14. Dor Peretz, 22. Oren Biton.



România: 16. Florin Niţă - 2. Romario Benzar, 21. Dragoş Grigore, 22. Crstian Săpunaru (căpitan), 11. Nicuşor Bancu - 8. Mihai Pintilii (6. Paul Anton, min.72),18. Răzvan Marin (20. Alexandru Cicâldău, min.83) - 17. Ciprian Deac (7.Alexandru Chipciu, min.61), 14. Constantin Budescu (23. Nicolae Stanciu, min.61), 10. Gheorghe Grozav (28. Alexandru Mitriţă, min.61) - 13. Claudiu Keşeru (19. George Ţucudean, min.70). Selecţioner: Cosmin Contra.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung, 12. Ciprian Tătăruşanu, 3. Alin Toşca, 4. Cosmin Moţi, 5. Ionuţ Nedelcearu, 9. Dorin Rotariu, 15. Cristian Manea, 26. Dennis Man.



Arbitru: Masias Dimitrios. Asistenţi: Georgiu Charalampos, Kalogeru Marios. (toţi din Cipru). Al patrulea oficial: Orel Greenfeld (Israel).