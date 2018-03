Partidă amicală: Israel vs România (de la ora 20:00)/ Primul test al "tricolorilor" în 2018

Echipele probabile:





Israel: Harush - B. Bitton, Tibi, Taha, Tawatha - Cohen - Micha, Natkho, Kayal, Melikson - Hemed. Selecționer: Alon Hazan.





România: Tătărușanu - Benzar, Moți, Săpunaru, Bancu - Pintilii, Marin - Rotariu, Budescu, Grozav - Keșeru. Selecționer: Cosmin Contra.



Arbitri: Meciul va fi condus la centru de Masias Dimitrios (Cipru), acesta va fi ajutat de Giorgious Charalampos şi Marios Kalogerou.





Unde se va disputa meciul:





Partida dintre Israel și România va avea loc pe stadionul Netanya (capacitate de 24.000 de locuri). Pe acest teren își desfășoară meciurile de pe teren propriu formația Maccabi Netanya și, temporar, echipele Maccabi Tel Aviv și Hapoel Ra'anana.





Naționala Israelului a mai disputat două partide amicale pe stadionul din Netanya, împotriva Finlandei (6 februarie 2013), scor 2-1, și a Slovaciei (5 martie 2014), scor 1-3.







Israel vs România:







Cele doua reprezentative s-au mai confruntat de 20 de ori până acum, palmaresul fiind favorabil tricolorilor: 10 victorii, 5 remize, 5 înfrângeri. Golaveraj 29-19.







Ultimele întâlniri directe:





3 martie 2010: România - Israel 0-2 (amical)

6 februarie 2008: Israel - România 1-0 (amical)

10 martie 1999: România - Israel 0-2 (amical)

7 iunie 1995: România - Israel 2-1 (preliminarii Euro 1996)

14 decembrie 1994: Israel - România 1-1 (preliminarii Euro 1996)



Locul în clasamentul FIFA:





România - 36

Israel - 94







În ultimul an, România a disputat nouă partide, din care trei au fost amicale: patru victorii, doua remize și trei înfrângeri – 0-0 cu Danemarca, 1-3 cu Polonia, 1-0 cu Armenia, 0-1 cu Muntenegru, 3-1 cu Kazahstan, 1-1 cu Danemarca (toate in preliminariile CM 2018) si 3-2 cu Chile, 2-0 cu Turcia, 0-3 cu Olanda (amicale).





În ultimul an, Israel a jucat opt meciuri și a înregistrat doua victorii, o remiză și cinci înfrângeri: 1-4 cu Spania, 0-3 cu Albania, 0-1 cu Macedonia, 0-1 cu Italia, 1-0 cu Liechtenstein, 0-1 cu Spania (toate in preliminariile CM 2019) si 2-0 cu Israel U21, 1-1 cu Moldova (amicale).



Ambele naționale au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2018, găzduit de Rusia. România a încheiat pe locul 4 în Grupa E din preliminarii (adversare: Polonia, Danemarca, Muntenegru, Armenia, Kazahstan), având trei victorii, patru remize și trei înfrângeri. De partea cealaltă, Israel a fost a patra in Grupa G (adversare: Spania, Italia, Albania, Macedonia, Liechteinstein) și a avut patru victorii și șase înfrângeri.



Rezultatele obținute de Cosmin Contra pe banca tricolorilor :





Romania - Kazahstan 3-1

Danemarca - România 1-1

România - Turcia 2-0

România - Olanda 0-3



După partida din Israel, tricolorii vor reveni în țară, la Craiova, unde vor disputa încă o partidă amicală, cu naționala Suediei. Meciul va avea loc pe 27 martie, de la ora 21:30, și va putea fi urmărit în direct pe Pro TV.







Lotul României pentru partidele cu Israel și Suedia:





Portari: Ciprian Tătărușanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Niță (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobonț (AS Roma, 85/0)





Fundași: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moți (Ludogorets, 12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 23/0), Dragoș Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Toșca (Benevento, 10/0), Ionuț Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicușor Bancu (CS U Craiova, 1/0)





Mijlocași: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Răzvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul, 0/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitriță (CS U Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 8/4)





Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 21/6), George Țucudean (CFR Cluj, 2/0).



Naționala României va disputa următoarele meciuri oficiale în septembrie 2018, odată cu debutul noii competiții Liga Națiunilor, conform următorului program:







7 septembrie: România - Muntenegru, Lituania - Serbia (ora 21:45)

10 septembrie: Serbia - România, Muntenegru - Lituania (ora 21:45)

11 octombrie: Lituania - Româia, Muntenegru - Serbia (ora 21:45)

14 octombrie: România- Serbia (ora 16:00), Lituania - Muntenegru (ora 21:45)

17 noiembrie: Serbia - Muntenegru (ora 16:00), România- Lituania (ora 21:45)

20 noiembrie: Serbia - Lituania, Muntenegru - România (ora 21:45)



Lotul Israelului:





Portari: Ariel Harush (Anorthosis Famagusta, 10/ 0), Daniel Amos (Maccabi Netanya, 0/0), Ofir Meir Marciano (Hibernian, 11/0)



Fundași: Eitan Tibi (Maccabi Tel Aviv, 34/ 1), Ben Bitton (Hapoel Beer Sheva, 3/0). Oren Biton (Hapoel Beer Sheva, 0/0), Loai Taha (Hapoel Beer Sheva, 0/0), Taleb Tawatha (Eintracht Frankfurt, 8/0), Tal Kahila (Beitar Jerusalem 0/0), Maor Kandil (Bnei Yehuda, 0/0)



Mijlocași: Almog Cohen (FC Ingolstadt, 23/0), Dan Einbinder (Hapoel Beer Sheva, 6/1), Bibras Natcho (ȚSKA Moscova, 49 /1), Beram Kayal (Brighton, 32/1), Maor Melikson (Hapoel Beer Sheva, 24/3), Eran Levy (Maccabi Netanya, 0/0), Dor Micha (Maccabi Tel Aviv, 0/0), Hanan Maman (Hapoel Beer Sheva, 0/0), Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv, 2/0)



Atacanți: Moanes Dabour (Red Bull Salzburg, 7 /0), Tal Ben Chaim (Sparta Praga, 28/5), Tomer Hemed (Brighton, 29/15), Dia Sabia (Maccabi Netanya 0/0).