Cosmin Contra, înainte de dubla cu Israel și Suedia: ”Mă interesează să avem continuitate”

"Mereu rezultatul contează, muncim pentru el, un rezultat bun, după un joc bun, ar fi extraordinar, dar mă interesează mai mult să avem continuitate în exprimare. Mereu le voi cere jucătorilor să nu se relaxeze, să menţinem un joc bun. Voi încerca să nu mai fac atât de multe schimbări ca la ultimele două meciuri. Mă ghidez şi ce văd la antrenamente, cum îi simt, îi văd şi iau decizia. I-am adus pe mulţi să-i văd, să vedem cum se adaptează, sunt foarte mulţumit şi avem toate premisele pentru a avea continuitate" -"Trebuie să ne adaptăm la condiţii, cred că am reuşit. Este şi o chestie de mentalitate, un exerciţiu de autodepăşire, de a te adapta în fiecare zi la natură, nu am cerut noi să vină vremea asta acum. Este un exerciţiu extraordinar de a ne adapta aici şi de a trece la condiţii uşoare, iar apoi la alte probleme. Vom fi puternici şi vom încerca să câştigăm ambele meciuri. Azi ne-am antrenat pe Arena Naţională, ieri am găsit alt teren bun, ne-am antrenat şi la Ploieşti, pe gazon bun" -”Nici nu mă gândesc să vorbesc cu alte echipe despre alte oferte. Sper să facem fericiți suporterii echipei naționale prin prisma jocului și a rezultatelor noastre. La echipa națională s-a creat o atmosferă bună, la antrenamente suntem bine. Sunt premize să avem continuitate în joc, agresivitate, să creăm fotbal, să marcăm goluri, adică tot ce am făcut de când am ajuns eu selecționer”,Israel vs România se va disputa sâmbătă (22 martie), la Netanya, de la ora 20:00, în timp ce disputa cu Suedia va avea loc la Craiova, în data de 27 martie, de la ora 21:30.