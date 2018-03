Ionut Lupescu: Campania lui Burleanu, ca sa acopere lipsa rezultatelor si sa denigreze imaginea mea. Lumea din teritoriu este indignata

Fostul international Ionut Lupescu, candidat la presedintia FRF, a declarat, luni, ca Razvan Burleanu vrea sa acopere lipsa rezultatelor si sa il denigreze in campania pentru sefia federatiei, potrivit news.ro.

"Aceasta campanie pe care a facut-o el a vrut sa acopere lipsa rezultatelor si sa denigreze imaginea mea. Astfel de lucruri se fac in politica, de acolo vine el. Dupa ce a fost ales la FRF venea la mine acasa sa ma intrebe lucruri administrative. Cand venea la UEFA, venea la mine la birou si spunea ca trebuie sa profitam de competenta lui Lupescu. Cand i-am facut o relatie apropiata cu Platini, de prietenie... Ma intreb atunci cum mai eram. Aceasta duplicitate care o arata acum ma pune pe ganduri. Toate aceste informatii nu le dadea fotbalului romanesc, ci pentru el personal. Dupa, au venit minciuni. O data, de doua ori, voia sa se profileze pe spatele meu. Atunci nu mai eram un infractor cum sunt acum si am pus capat acestui lucru. Lucrurile pe care el le face acum, n-au legatura cu campania. Lumea din teritoriu este indignata de ceea ce face Burleanu", a declarat Ionut Lupescu la Telekom Sport.

Lupescu a precizat ca este evidenta intentia lui Burleanu de a-l bloca in cursa spre postul de presedinte al FRF. "O sa vedem pe 19 aprilie daca si-a facut campania din banii lui sau din cei ai federatiei. Ma indoiesc ca a facut-o din banii lui. Lui Mircea Sandu i s-a facut o plangere penala imediat dupa ce a iesit (de la FRF). Mie nu mi-a facut in acesti patru ani. Ce s-a intamplat acum patru ani de zile, ce s-a intamplat cu Gica Popescu" Cum a incercat sa ma blocheze cu statutul... Traim in Romania si totul e posibil, dar eu cred ca Ministerul sportului are destui juristi capabili. Se vede cu ochiul liber ca incearca sa-mi puna piedici. In afara de denigrare... A inceput cu statutul, acum vrea sa-mi faca plangere penala cu Comitetul Executiv. Totul cu un singur scop. Daca eu eram acum la UEFA, era totul bine. Eu asteptam sa vad macar o idee despre fotbal. Atat", a adaugat el.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a inceput la 5 martie o serie de dezvaluiri, cand a publicat, pe site-ul sau, informatii despre firme in care actionari erau fostul sef de la Casa Fotbalului Mircea Sandu si/sau apropiati de-ai sai, care au prestat servicii de un milion de euro federatiei, pana in 2014, la preturi peste cele ale pietei.

Seful de la Casa Fotbalului a lansat, la 7 martie, noi acuzatii la adresa contracandidatului sau la conducerea forului, Ionut Lupescu, si a fostului conducator al federatiei Mircea Sandu. Burleanu a notat, intr-o noua postare pe site-ul sau, ca Lupescu a semnat pentru plati facute de FRF pentru ceasuri in valoare de 30.000 de euro si Mircea Sandu a aprobat ordinele de plata. Burleanu scrie ca si un alt fost oficial al FRF, Florin Prunea, a cumparat trei ceasuri de lux in aceleasi conditii.

La 9 martie, Burleanu a revenit, pe site-ul sau, cu informatii despre ilegalitati ce ar fi fost comise de contracandidatul sau la alegerile din 18 aprilie Ionut Lupescu. Sub tilul "Povestea unui comision marca Lupescu", Burleanu a scris ca fostul international a incheiat un contract, in 2009, cand era director in cadrul FRF, prin care a platit un comision unui apropiat.

La 13 martie, Burleanu a sustinut ca federatia a platit catre firme ale lui Lupescu aproximativ 300.000 de euro pentru diverse servicii.

Luni, Razvan Burleanu a continuat dezvaluirile despre contractele incheiate de FRF, in perioada in care director general al forului era Ionut Lupescu. In "episodul 5", Burleanu a notat ca FRF a platit peste un milion de euro firmei SEG, apatinand lui Cristian Iancu, prietenului lui Lupescu, pentru servicii de marketing, dar si pentru altele.

La alegerile din 18 aprilie pentru presedintia FRF si-au anuntat candidatura Razvan Burleanu, Ionut Lupescu si fostul fotbalist Marcel Puscas.