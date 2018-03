Medicul echipei nationale de fotbal a Rusiei, despre dopaj: "Campionatul rus este cel mai curat din lume"

Medicul echipei nationale de fotbal a Rusiei, Eduard Bezuglov, a declarat, luni, ca in ceea ce priveste dopajul, campionatul rus de fotbal este mai curat decat oricare alta competitie de sport din lume.





Cu trei luni inainte de inceperea primei Cupe Mondiale organizate in Rusia, echipa nationala de fotbal a tarii este tinta acuzatiilor, in urma scandalului legat de dopajul institutionalizat care a dus la eliminarea Rusiei de la ultima editie a Jocurilor Olimpice de iarna.





"Nu exista nimic comparabil oriunde in lume", a declarat medicul Eduard Bezuglov, pentru agentia rusa RIA Novosti. "Nu cunosc niciun alt sport care sa nu aiba probleme cu substantele interzise, dar fotbalul rus nu are aceasta problema".





Fostul presedinte al Federatiei Ruse de Fotbal, Vitali Moutko, a fost cel care a supravegheat pregatirea sportivilor rusi inaintea Jocurilor de iarna de la Soci in 2014, in centrul scandalului de dopaj din tara. Din cauza implicarii sale in aceasta afacere, a demisionat in luna decembrie a anului trecut din functia de presedinte al Comitetului de organizare a Cupei Mondiale de fotbal din 2018.





Rusia va gazdui editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competitia va debuta pe 14 iunie si se va incheia pe 15 iulie (finala la Moscova).







Rusia vs Arabia Saudita va fi meciul de deschidere de la CM de Fotbal, pe stadionul Luzhniki din Moscova (capacitate 81.000 de locuri).







Componenta grupelor de la CM 2018:



Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay

Grupa B: Portugalia, Spania, Maroc, Iran

Grupa C: Franta, Australia, Peru, Danemarca

Grupa D: Argentina, Islanda, Croatia, Nigeria

Grupa E: Brazilia, Elvetia, Costa Rica, Serbia

Grupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de Sud

Grupa G: Belgia, Panama, Tunisia, Anglia

Grupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.