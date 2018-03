VIDEO Chelsea, calificare cu emotii in semifinalele Cupei Angliei (2-1 dupa prelungiri cu Leicester)

Chelsea, in semifinalele Cupei Angliei

Chelsea este ultima formatie calificata in semifinalele Cupei Angliei, dupa ce a trecut cu mari emotii de Leicester, pe "King Power Stadium". Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1, Pedro Rodriguez marcand golul calificarii in prelungiri (105').





Chelsea a deschis scorul chiar inainte de pauza, prin spaniolul Alvaro Morata (42'). Gazdele au restabilit egalitatea in repriza secunda si au impins meciul in prelungiri, gratie reusitei lui Jamie Vardy (76'). Pedro Rodriguez a decis invingatoarea in minutul 105, cu o lovitura de cap.







Rezumatul partidei Leicester vs Chelsea.









Rezultatele din sferturi:





Sambata (17 martie):





Swansea City - Tottenham Hotspur 0-3

Manchester United - Brighton 2-0



Duminica (18 martie):





Wigan Athletic - Southampton 0-2

Leicester City - Chelsea Londra 1-2, dupa prelungiri



Program semifinale:





Tottenham Hotspur vs Manchester United





Chelsea vs Southampton





Ambele meciuri se vor disputa pe stadionul Wembley din Londra, pe 21 si 22 aprilie.