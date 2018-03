Liga 1: Meciul CSM Poli Iasi vs Astra Giurgiu, amanat din cauza conditiilor meteo

"Oficial din cauza conditiilor meteo meciul a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior!", este anuntul clubului iesean, facut pe Facebook."Avand in vedere,- Ninsorile abundente din ultimele doua zile, ce fac imposibila disputarea jocului CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu, din cadrul etapei a 2-a, din play off-ul Campionatului National Liga 1 Betano.- Prognoza meteo pentru urmatoarele zile, ce confirma imposibilitatea programarii jocului.- Dispozitiile art.6.1. a, 8.d si art. 11 si 12 din ROAF, privind programarea jocurilor si schimbarea acestei programari.Liga Profesionista de Fotbal a adoptat prezenta decizie de amanare a meciului CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu, din data de 18.03.2018, pentru o data ce va fi anuntata ulterior".CSM Poli Iasi a transmis in ultimele ore imagini de la stadion, din care se putea vedea ca terenul este acoperit cu zapada.Partida CSM Poli Iasi - Astra, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, este a doua amanata in acest weekend, dupa ce sambata nu s-a putut disputa din cauza zapezii nici meciul FC Botosani - Dinamo, din play-out.