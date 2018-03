Accidentat, Florin Andone va rata amicalele Romaniei cu Israel si Suedia

Andone s-a accidentat in meciul de sambata, Deportivo - Las Palmas, scor 1-1, in etapa a XXIX din LaLiga, in care a jucat pe toata durata partidei.Jucatorul roman va efectua cateva zile de tratament medical si fizioterapie, inainte de a reveni la antrenamentele echipei.Deportivo a anuntat FRF de accidentarea suferita de Andone.Partida Romaniei cu Israel va avea loc in 24 martie, la Netanya, iar meciul dintre tricolori si Suedia se va disputa in 27 martie, la Craiova. Prima sedinta de pregatire in vederea celor doua jocuri este programata duminica, de la ora 18.00, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia.