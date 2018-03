Romanian Snooker Masters: Judd Trump si John Higgins, eliminati in sferturi

Ali Carter - Stephen Maguire 4-3Liang Wenbo - Stuart Bingham 1-4John Higgins - Ryan Day 1-4Kyren Wilson - Judd Trump 4-2Stuart Bingham vs Ali Carter/ sambata, de la ora 13:00Ryan Day vs Kyren Wilson/ de la ora 18:00Semifinalele se vor desfasura dupa sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, in timp ce finala de duminica (18 martie) se va juca in doua sesiuni, dupa sistemul cel mai bun din 19 frame-uri.Romanian Snooker Masters este un turneu demonstrativ si se disputa la Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 14-18 martie 2018. Castigatorul competitiei va incasa un cec in valoare de 40.000 de euro, iar turneul este dotat cu premii totale in valoare de 200.000 de euro.Competitia poate fi urmarita in direct la Pro X.