Presa: Acord de principiu intre Real Madrid si Robert Lewandowski, golgheterul lui Bayern Munchen

Acordul a fost incheiat dupa o serie de reuniuni intre noul manager al atacantului polonez, israelianul Pini Zahavi, si Jose Angel Sanchez, mana dreapta a presedintelui lui Real, Florentino Perez. Cu aceasta ocazie au fost stabilite punctele de baza ale viitorului contract dintre cele doua parti, care urmeaza sa se intinda pe o perioada de doi ani, cu optiune pentru un sezon suplimentar, Lewandowski urmand sa incaseze un salariu mai mare decat cel pe care acesta il primeste in prezent la gruparea bavareza.Robert Lewandowski se afla de mai mult timp pe agenda celor de la Real Madrid, insa numeroasele reuniuni pe care oficialii spanioli le-au avut anterior cu fostul manager al jucatorului, polonezul Cezary Kucharski, nu au ajuns la niciun rezultat.Madrilenii au decis sa se orienteze catre polonez dupa ce posibilitatea de a-i inregimenta in aceasta vara pe brazilianul Neymar sau pe englezul Harry Kane a devenit tot mai mica.In varsta de 29 ani, Robert Lewandowski este legat prin contract de Bayer Munchen pana in iunie 2021, iar transferul sau pe Santiago Bernabeu ar fi mai accesibil pentru Real Madrid decat cele ale lui Neymar sau Kane, explica ziarul catalan.