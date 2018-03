Europa League: Atletico Madrid vs Sporting, capul de afis din sferturi - Programul complet al meciurilor

The official result of the #UELdraw!



RB Leipzig (Germania) vs Olympique Marseille (Franta)Arsenal (Anglia) vs CSKA Moscova (Rusia)Atletico Madrid (Spania) vs Sporting Lisabona (Portugalia)Lazio Roma (Italia) vs Salzburg (Austria)Tragerea la sorti a fost efectuata de fostul international francez Erik Abidal, ambasadorul finalei din acest an.Partidele tur se vor disputa la 5 aprilie, iar meciurile retur vor avea loc la 12 aprilie.Finala Europa League va avea loc in data de 16 mai, pe "Parc Olympique Lyonnais" (Lyon).La editia de anul trecut, trofeul a fost castigat de Manchester United , dupa ce a invins-o pe Ajax Amsterdam, scor 2-0, in finala de pe "Friends Arena" din Stockholm. In acest sezon, trupa lui Jose Mourinho a fost eliminata in mod surprinzator de Sevilla, scor 2-1, in optimile Champions League.