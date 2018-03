Champions League, sferturi: Juventus vs Real Madrid, Liverpool vs Manchester City

The official result of the #UCLdraw.



Predict the final... \uD83E\uDD14 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 martie 2018

Barcelona vs AS RomaSevilla vs Bayern MunchenJuventus vs Real MadridLiverpool vs Manchester CityTragerea la sorti de vineri a fost efectuata de fostul atacant Andrei Sevcenko, selectionerul echipei nationale de fotbal a Ucrainei si ambasadorul finalei de la Kiev.Meciurile tur din sferturile de finala ale Champions League vor avea loc pe 3 si 4 aprilie, in timp ce returul este programat pe 10 si 11 aprilie.Finala competitiei va avea loc in Ucraina, la Kiev, pe 26 mai.este detinatoarea trofeului, dupa ce anul trecut a invins-o in finala de la Cardiff pe Juventus, scor 4-1.Barcelona - Chelsea 3-0 (in tur 1-1)Besiktas - Bayern Munchen 1-3 (0-5)AS Roma - Sahtior Donetk 1-0 (1-2)Manchester United - Sevilla 1-2 (0-0)Manchester City - Basel 1-2 (4-0)Tottenham - Juventus 1-2 (2-2)Liverpool - FC Porto 0-0 (5-0)PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)