Selectionerul Suediei a anuntat lotul pentru partida amicala cu Romania

La 24 martie, Suedia va infrunta nationala statului Chile, la Stockholm."Daca jucatorii isi schimba ideile, trebuie sa fiu informat si apoi vom avea o discutie. Este amuzant ca toti vor ca el (n.r. Zlatan Ibrahimovic) sa joace la nationala, dar asta nu imi va schimba punctul meu de vedere. Ii respect decizia si chestiunea este inchisa pentru mine", a declarat Andersson, dupa ce a anuntat lotul pentru meciurile amicale cu Chile si Romania.Ibrahimovic (36 ani) s-a retras de la nationala scandinava dupa EURO 2016, iar zvonurile privind o revenire sunt considerate speculatii de selectioner: "Nimeni nu ii inchide poarta Mondialului. Dar nu e vorba de usi inchise, ci de a fi realist si sincer cu el insusi. Mai intai trebuie sa joace de forma regulata si sa redevina cel care era",Zlatan Ibrahimovic a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchiul drept in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League, din 20 aprilie 2017.Ibrahimovic a revenit pe teren la sapte luni dupa accidentare, la 18 noiembrie 2017. Suedezul a intrat in minutul 77 al meciului castigat de Manchester United, scor 4-1, cu Newcastle, in etapa a XII-a din Premier League.Zlatan a disputat de atunci sapte meciuri si a inscris un gol in partida din sferturile Cupei Ligii Angliei cu Bristol City, pierduta cu 1-2 de United, inainte sa se accidenteze din nou, la acelasi picior, la confruntarea cu Southampton (0-0), din 30 decembrie 2017.Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Jacob Rinne (AaB Aalborg);Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Victor Nilsson Lindelof (Manchester United), Emil Krafth (Bologna), Martin Olsson (Swansea City), Mikael Lustig (Celtic Glasgow);Victor Claesson (FC Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Emil Forsberg (RB Leipzig), Sebastian Larsson (Hull City), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Ken Sema (Ostersund), Alexander Fransson (Lausanne), Oscar Hiljemark (Genoa), Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig);Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).