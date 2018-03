VIDEO Barcelona - Chelsea 3-0/ Messi, eroul calificarii in sferturile Champions League

Messi s-a aflat intr-o zi de gratie, a reusit o "dubla" (3' si 63') si a ajuns la 100 de goluri marcate in Champions League. Argentinianul a oferit si o pasa decisiva pentru Dembele (20'), care si-a trecut in cont primul sau gol pentru echipa de pe "Camp Nou".La meci au asistat 97.183 spectatori.117: Cristiano Ronaldo (a inscris pentru Manchester United si Real Madrid)100: Lionel Messi (Barcelona)71: Raul Gonzalez (Real Madrid, Schalke)56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)53: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)48: Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United)48: Andriy Shevchenko (Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)46: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)45: Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern)Dupa ce s-a impus cu 5-0 in prima mansa a dublei cu Besiktas, Bayern Munchen avea de indeplinit o simpla formalitate la Istanbul, insa tehnicianul Jupp Heynckes a tratat foarte serios partida si a trimis in teren cel mai bun 11.Astfel, bavarezii au obtinut o noua victorie clara, scor 3-1, calificandu-se pentru a saptea oara la rand in sferturile Champions League. Alcantara 18', Gonul 46' (autogol) si Wagner 84' au inscris pentru oaspeti, iar Vagner Love a punctat pentru Besiktas, in minutul 59.Jupp Heynckes a devenit, miercuri, primul antrenor cu 11 victorii consecutive in Champions League.Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Bayern Munchen si Barcelona.Tragerea la sorti a sferturilor Champions League va avea loc vineri, la Nyon (de la ora 13:00).Barcelona - Chelsea 3-0 (in tur 1-1)Besiktas - Bayern Munchen 1-3 (0-5)AS Roma - Sahtior Donetk 1-0 (1-2)Manchester United - Sevilla 1-2 (0-0)Manchester City - Basel 1-2 (4-0)Tottenham - Juventus 1-2 (2-2)Liverpool - FC Porto 0-0 (5-0)PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)