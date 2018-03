Heynckes dupa ce a devenit primul antrenor cu 11 victorii consecutive in LC: Nu inseamna prea mult pentru mine. Conteaza mai mult ca echipa sa creasca

Tehnicianul formatiei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, care a devenit miercuri primul antrenor cu 11 victorii consecutive in Liga Campionilor, a declarat ca pentru el acest lucru nu este foarte important, potrivit news.ro.



"Nu inseamna prea mult pentru mine. Ceea ce conteaza mai mult este ca echipa sa castige, sa joace bine si sa creasca", a spus Heynckes, conform bundesliga.com.

Formatia Bayern Munchen a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Besiktas, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si s-a calificat in sferturile competitiei.

In tur, scorul a fost 5-0 pentru Bayern.

Bavarezii se afla pentru a saptea oara consecutiv in sferturile de finala ale LC, iar pentru Heynckes este al 11-lea succes consecutiv in LC, un record.

Golurile invingatorilor au fost marcate de Alcantara '18, Gonul '46 (autogol) si Wagner '84. Pentru Besiktas a inscris Vagner Love, in minutul 59.

Tragerea la sorti a sferturilor LC va avea loc vineri.