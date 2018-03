Liga Campionilor: Bayern Munchen a invins Besiktas, scor 3-1, si s-a calificat in sferturi

Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit news.ro.Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago Alcantara (18), Gokhan Gonul (46, autogol) si Sandro Wagner (84), respectiv Vagner Love (59).Aceasta a fost a 11-a victorie consecutiva in competitie pentru antrenorul Jupp Heynckes, care a condus-o pe Bayern la castigarea trofeului in 2013, inainte de se retrage din activitate si a reveni in acest sezon.Alaturi de bavarezi, in sferturi s-au mai calificat Real Madrid, detinatoarea trofeului, Juventus Torino, Sevilla FC, AS Roma, Liverpool si Manchester City. Ultimul loc va fi ocupat de FC Barcelona sau Chelsea, care se infrunta miercuri seara pe Camp Nou, dupa 1-1 pe Stamford Bridge,