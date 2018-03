Surse: DNA nu a deschis un dosar in cazul sesizarii facute de conducerea FRF

Verificarile efectuate miercuri la sediul Federatiei Romane de Fotbal au avut loc in urma unei sesizari facute de actuala conducere a FRF.Aflat in campanie electorala pentru alegerile la presedintia federatiei din 18 aprilie, presedintele FRF Razvan Burleanu a facut unele dezvaluiri in ultimele saptamani prin care il acuza pe contracandidatul sau, Ionut Lupescu, ca ar fi platit un comision dintr-un contract unui apropiat in perioada in care acesta era oficial al FRF.Surse federale au precizat pentru News.ro ca Burleanu intentioneaza sa prezinte cazul in cadrul urmatoarei sedinte a Comitetului Executiv al FRF si apoi sa faca o sesizare la parchet, daca va avea girul membrilor C.Ex.Sub titlul "Povestea unui comision marca Lupescu", Burleanu a scris ca fostul international a incheiat un contract, in 2009, cand era director in cadrul FRF, prin care a platit un comision unui apropiat.Lupescu a semnat, in 2009, un contract intre FRF si Astra Bettings, care trebuia sa se intinda pana in 2011 si sa aiba o valoare de aproximtiv 400.000 de euro. Federatia a incasat numai 53.000 de euro pentru ca, la 31 iulie 2009, la cateva luni dupa semnarea contractului, Astra Bettings a pierdut licenta de organizare a jocurilor de noroc ca urmare a datoriilor cumulate catre Directia Generala de Administrare Fiscala si, ulterior, a intrat in faliment. FRF a platit un comision de 15 la suta din suma incasata din acest contract lui Daniel Smeada, PR manager din partea Astra Bettings, pentru intermedierea semarii intelegerii. Burleanu afirma ca Daniel Smeada era partener de afaceri cu Anna-Claudia Lupescu, fiind din 2007 asociatul surorii directorului General FRF in firma TOP LINE MEDIA SRL, avand ca obiect de activitate publicitatea.