Londra anunta boicotarea CM de Fotbal din Rusia - Niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la disputele din vara

"Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Campionatul Mondial de Fotbal in Rusia in aceasta vara", a declarat sefa Guvernului in Camera Comunelor.Ea a anuntat aceasta masura, intre altele, dupa ce a denuntat o vina a Moscovei in otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia pe teritoriul britanic.Rusia va gazdui editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial de fotbal. Competitia va debuta pe 14 iunie si se va incheia pe 15 iulie (finala la Moscova).Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, UruguayGrupa B: Portugalia, Spania, Maroc, IranGrupa C: Franta, Australia, Peru, DanemarcaGrupa D: Argentina, Islanda, Croatia, NigeriaGrupa E: Brazilia, Elvetia, Costa Rica, SerbiaGrupa F: Germania, Mexic, Suedia, Coreea de SudGrupa G: Belgia, Panama, Tunisia, AngliaGrupa H: Polonia, Senegal, Columbia, Japonia.