Surse Digisport: Descindere DNA la sediul FRF

In acea perioada, Mircea Sandu era presedinte, iar Ionut Lupescu se afla in postul de director general.Actiunea DNA (care a avut ca obiect ridicarea de documente) ar putea avea legatura cu o serie de declaratii ale lui Razvan Burleanu, actualul presedinte de la Casa Fotbalului.Burleanu si Lupescu sunt adversari in cursa pentru castigarea sefiei FRF. Alegerile sunt programate pe 18 aprilie 2018. Actualul presedinte al FRF a adus mai multe acuze in ultima perioada despre presupuse nereguli gasite in actele Federatiei."Federatia Romana de Fotbal a pus la dispozitie, ca de fiecare data, toate informatiile si documentele solicitate de autoritatile abilitate ale statului. Fiind vorba de o ancheta in curs, nu putem oferi mai multe detalii",