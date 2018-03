​Champions League: Barcelona vs Chelsea/ Duelul decisiv de pe "Camp Nou"

Intalniri directe: 13Victorii Barcelona: 3Victorii Chelsea: 4Remize: 6Golaveraj: 19-19Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Paulinho, Rakitic, Busquets, Gomes; Messi, Suarez. Antrenor: Ernesto Valverde.Absent: Denis Suarez (accidentat)Incert: Iniesta (accidentat)Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard. Antrenor: Antonio Conte.Absenti: David Luiz, Barkley (ambii accidentati)Incert: Rudiger (accidentat)Damir Skomina (central), Jure Praprotnik, Robert Vukan (asistenti), Matej Jug, Slavko Vincic (aditionali) - toti din Slovenia. Al patrulea oficial: Tomaz Klancnik (Slovenia).trei victorii (2-0 cu Malaga, 1-0 cu Atletico Madrid, 6-1 cu Girona, in La Liga) si doua remize (1-1 cu Las Palmas, in La Liga si 1-1 cu Chelsea)doua victorii (2-1 cu Crystal Palace, in Premier League si 4-0 cu Hull City, in optimile Cupei Angliei), doua infrangeri (0-1 cu Manchester City, 1-2 cu Manchester United) si o remiza (1-1 cu Barcelona)In ultimul meci jucat pe "Camp Nou", Barcelona a obtinut o victorie extrem de importanta in lupta pentru titlul din La Liga, scor 1-0 cu Atletico Madrid, ocupanta locului doi. Gratie acestui succes, catalanii s-au desprins la 8 puncte in fruntea clasamentului. La sfarsitul saptamanii trecute, Barcelona s-a impus fara emotii pe terenul celor de la Malaga (scor 2-0), ajungand la 35 de meciuri consecutive fara esec in campionatul Spaniei.Echipa lui Ernesto Valverde a reusit sa plece cu o remiza de pe "Stamford Bridge", dupa ce londonezii deschisesera scorul prin Willian, in minutul 62. Primul gol reusit de Messi (75') impotriva lui Chelsea a facut ca Barcelona sa fie favorita la calificarea in sferturile Champions League.Chelsea nu se gaseste in cea mai buna forma. De la meciul tur cu Barcelona, londonezii au disputat trei partide in Premier League, dar s-au impus doar in cea mai recenta (2-1 cu Crystal Palace).Chelsea (campioana en-titre in Premier League) se afla doar pe pozitia a cincea in clasament si risca sa rateze sezonul viitor de Champions League. Formatia lui Conte este la patru puncte distanta fata de Liverpool, echipa de pe locul 4 (ultimul care asigura prezenta in UCL).In meciul de pe "Camp Nou", Barcelona va incerca sa se califice pentru a 11-a oara consecutiv in sferturile de finala ale Champions League, in timp ce formatia londoneza spera sa ajunga pentru a 10-a oara in istorie printre cele mai bune opt echipe de pe "Batranul Continent".Barcelona a castigat de patru ori trofeul Champions League (in sezoanele 14/15, 10/11, 08/09, 05/06), iar Chelsea a triumfat o singura data (in sezonul 11/12)."In prima mansa am vazut valoarea lui Chelsea. Rezultatul initial e bun pentru noi, dar trebuie sa ne facem jocul si sa fim noi insine. Chelsea poate inscrie oricand. Ei pot avea abordari diferite, ne-au aratat asta la Londra. Dar cand se retrag si se apara puternic sunt greu de invins. Poate ca secretul va fi sa facem pressing, dar ei sunt foarte puternici si pe contraatac. Trebuie sa fim atenti la asta" -"In prima etapa am facut un joc foarte bun - aproape un joc perfect - impotriva unei echipe pe care o consider una dintre cele mai bune din lume. Rezultatul final ii ofera Barcelonei un mare avantaj. Stim ca filosofia lor va fi sa castige jocul si trebuie sa incercam tot ce ne sta in putinta, sa ne concentram foarte mult si sa ne pastram tot timpul capul pe teren. S-ar putea sa fie momente in care vom suferi, dar trebuie sa ramanem compacti si atunci cand mingea va fi la noi trebuie sa avem in cap si in inima ca putem inscrie" -Intalniri directe: 3Victorii Besiktas: 0Victorii Bayern: 3Golaveraj: 0-9Fabri; Gokhan, Medel, Necip, Adriano; Hutchinson, Tolgay; Quaresma, Talisca, Babel; NegredoAbsenti: Vida (suspendat), Pepe (accidentat), TosicUlreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Vidal, Thiago; Muller, James, Ribery; WagnerAbsenti: Neuer, Coman, Tolisso, Robben (accidentati)Michael Oliver (central), Stuart Burt, Simon Bennett (asistenti), Martin Atkinson, Andre Marriner (aditionali) - toti din Anglia. Al patrulea oficial: Lee Betts (Anglia).trei victorii (1-0 cu Genclerbirligi, 2-0 cu Trabzonspor, 3-1 cu Fenerbahce, in campionatul Turciei), o remiza (2-2 cu Fenerbahce, in semifinalele Cupei Turciei) si o infrangere (0-5 cu Bayern Munchen)patru victorii (6-0 cu Hamburg, 4-0 cu Freiburg, 2-1 cu Wolfsburg, in Bundesliga si 5-0 cu Besiktas) si un rezultat de egalitate (0-0 cu Hertha, in Bundesliga)In campionatul din Turcia, Besiktas este neinvinsa de opt etape, ultimul esec fiind inregistrat in luna decembrie a anului trecut. Gratie evolutiilor bune din ultima perioada, echipa lui Senol Gunes ocupa locul doi in clasament, apropiindu-se la doar trei puncte de liderul Galatasaray.Dupa ce au pierdut cu 5-0 pe "Allianz Arena", turcii si-au luat gandul de la calificarea in sferturile Champions League, astfel ca vor juca doar pentru prestigiu, dar si pentru suporteri.Bayern Munchen trece printr-o forma fantastica, venind dupa o serie de 17 meciuri oficiale fara esec, dintre care 16 au fost victorii. Cu un avans de 20 puncte in fruntea clasamentului din Bundesliga, Bayern Munchen se afla in asteptarea celui de-al saselea titlu consecutiv de campioana.In aceste conditii, Bayern isi poate concentra toata energia pe competitia din Champions League. Bavarezii si-au asigurat un avantaj linistitor in mansa tur cu Besiktas, astfel ca sunt la un pas distanta de a saptea prezenta consecutiva in sferturile competitiei.Partida din Germania a fost arbitrata de Ovidiu Hategan. Centralul roman l-a eliminat pe Vida in minutul 16 si le-a simplificat si mai mult misiunea gazdelor. Turcii au rezistat pana in minutul 43, cand Muller a deschis balul. Repriza secunda a fost la discretia echipei lui Jupp Heynckes: Coman (53'), Muller (66') si Lewandowski (79', 88') au dus scorul la 5-0."Vom incerca sa obtinem un rezultat bun, jucand cel mai bun fotbal al nostru. Stim ca Bayern a venit aici cu cea mai puternica echipa posibila si vom incerca si noi sa dam ce tot ce avem mai bun. Spunem adio competitiei in acest an, dar vrem sa lasam o impresie buna, mai ales ca vrem sa ne aflam aici din nou in sezonul viitor" -"Am jucat pana cum in atmosfere deosebite, la Celtic, la Napoli, si aici va fi la fel. Vom juca in fata fanilor care respira pentru echipa lor, fanii vor impinge echipa de la spate. Asteptam cu nerabdare acest lucru. In ciuda victoriei cu 5-0 din prima etapa, trebuie sa incepem cu intensitate si jucatorii mei sunt constienti de asta. Putem in continuare sa ne perfectionam apararea, pressing-ul, jocul de pase si atacul" -