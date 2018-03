Liga Campionilor: FC Sevilla a invins Manchester United, scor 2-1, si s-a calificat in sferturile de finala/ AS Roma trece de Sahtior Donetk

Formatia FC Sevilla s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Manchester United, in returul optimilor competitiei, potrivit news.ro.

In tur, scorul a fost egal, 0-0.

Marti, golurile au fost marcate de Ben Yedder, in minutul 74 si in minutul 78 pentru FC Sevilla, respectiv Lukaku '84 pentru United.

Manchester United: De Gea - Valencia (Mata '77), Smalling, Bailly, Young - Matic, Fellaini (Pogba '60) - Alexis, Lingard (Martial '77), Rashford - Lukaku. Antrenor: Jose Mourinho

FC Sevilla: Sergio Rico - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Correa (Geis '89), Vazquez (Pizarro '87), Sarabia - Muriel (Ben Yedder '72). Antrenor: Vincenzo Montella

Tragerea la sorti pentru sferturile Ligii Campionilor are loc vineri.